    首頁　>　社會

    竹聯幫成員替隱身廈門詐團 設轉接機房／「舊門號退費」 扮客服、金管會詐965萬

    竹聯幫成員巫照明、王姓女子被移送檢方偵辦，查扣DMT、卡池設備、SIM卡、工作手機等贓證物。 （記者邱俊福攝）

    竹聯幫成員巫照明、王姓女子被移送檢方偵辦，查扣DMT、卡池設備、SIM卡、工作手機等贓證物。 （記者邱俊福攝）

    2025/09/03 05:30

    按摩女郎也兼差賺外快

    〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫月堂成員巫照明涉嫌替隱身中國廈門地區的詐騙集團，在國內籌設非法的轉接機房，供境外話務機房將發話訊號透過此機房的DMT（節費器）、卡池，轉換成國內手機訊號，再由國內通訊網路發話給被害人行騙；刑事警察局偵四大隊第一隊搗破四處機房，逮巫男等四人送辦，其中一名從事按摩工作的王女，也將她租屋處設置成機房，兼差賺外快，檢方複訊後除謝姓少年收容安置，其餘三人皆被法院裁定羈押禁見。

    巫男 曾設地下兵工廠、毒品廠

    警方調查，卅三歲巫男，二○一七年於新北市民宅設立地下兵工廠、毒品分裝場遭逮送辦。去年間，巫男改勾串廈門的台籍詐團成員，由對方將DMT、卡池等設備，自境外寄送入境，再由巫男接收包裹後，尋找國內各地出租套房設立機房，提供境外詐騙話務機房將發話訊號傳遞至國內，透過機房轉換為國內手機訊號，再由國內通訊網路發話給被害人，增加追查難度。

    而詐團為了尋找出租套房架設機房，於臉書刊登求職廣告，聲稱是單純放置網路打遊戲機台，可輕鬆賺外快，成功吸引王姓按摩女郎，以及林姓男子、謝姓少年等三人，將給予的設備放在承租的套房內，每人每月收取一萬元月薪，巫男每月領取三萬元薪資。

    境外詐團利用這些機房，從去年八月至今年七月，鎖定在電信公司有舊門號沒使用的民眾，以佯稱「舊門號可辦理退保證金」為由，索取銀行帳戶，再以退費不成，由假冒的金管會人員宣稱涉及洗錢，要求保管財產，遂行詐騙；另也有以假冒中油人員，宣稱其信用卡遭盜用行騙。警方清查，至少有廿四人受騙，財損達九六五萬多元。

    警方據報蒐證後，於今年五月至七月先後在新北市、新竹縣等四處機房執行搜索，逮捕巫等四人到案，查扣DMT、卡池設備、SIM卡、工作手機等贓證物，訊後依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

