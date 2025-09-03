國際警察合作論壇 52國代表聚焦打擊跨境犯罪

行政院長卓榮泰（左4）昨出席警政署舉辦的「2025國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」開幕式，並與國際警察首長協會會長Ken Walker（左3）、美國在台協會處長谷立言（右4）、內政部長劉世芳（左1）等人主持啟動儀式。（記者廖振輝攝）

2025/09/03 05:30

卓揆籲支持台灣參與國際刑警組織

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為強化國際警政合作與交流，持續精進打擊跨境犯罪效能，昨天開始一連兩天舉辦「二○二五國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」，共有來自國際組織、國外執法機關專家與高層代表，以及駐台使節及我國相關警察機關主官管與執法專家出席，加上參與線上會議的世界各國執法人員與會人數，大會共有五大洲五十二國二七一三人參加，與會的國家數及人數均為歷年之最。

行政院院長卓榮泰出席致詞時強調，全球化的時代，犯罪無國界，國際間的執法合作至關重要，唯有緊密協調、情資共享跟專業交流，才能有效打擊犯罪網絡，築起更堅實的國安防線，也籲請能支持臺灣有意義的參與國際刑警組織，實現更完善的犯罪追緝跟情報分享的工作。

此次論壇採實體及國內外視訊並行方式進行，以「打擊跨境犯罪」為題，規劃主題演講及四場專題研討，議題涵蓋「電信詐欺及人口販運」、「非法金流及洗錢」、「網路犯罪」及「毒品犯罪 」等。

