為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    檢警5月就鎖定 洗錢220億 「雨刷」蔡政宜羈押禁見

    檢警查出嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉洗錢金額高達220億新台幣，抽成獲利約2億元，，橋頭地檢署訊後向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。（資料照）

    檢警查出嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉洗錢金額高達220億新台幣，抽成獲利約2億元，，橋頭地檢署訊後向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。（資料照）

    2025/09/03 05:30

    〔記者蔡清華、黃良傑／高雄報導〕曾因涉入職棒假球弊案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜再涉洗錢案，檢警查出蔡政宜洗錢金額高達二百廿億新台幣，抽成獲利約二億元，八月卅一日蔡在桃園機場出國前被檢警攔截到案，橋頭地檢署訊後向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

    今年五月，檢警在高雄查獲一處水房協助博弈等犯罪集團跨國洗錢，拘提蕭姓、李姓等數名被告到案。

    檢方掌握線報，該洗錢機房幕後「金主」、「老闆」指向是蔡政宜，檢方先按兵不動，等到突破集團幹部心防並鞏固蔡的涉案相關罪證，八月卅一日在桃園機場將蔡政宜拘提到案。

    檢警再前往嘉義、高雄亞灣豪宅、以及高雄三民區透天厝等處搜索及扣押證物，並擴大傳拘相關被告、證人到庭，但蔡政宜始終否認經營水房。

    抽成獲利估約2億元

    經查，洗錢集團是幫東南亞的賭博網站洗錢，主要國外人頭帳戶，多為外幣匯兌出金，地下匯兌的抽頭金約○．五到一％，三年多來，推估洗錢金額高達二百廿億元，抽成的獲利約二億元，檢警另追查集團是否用虛擬貨幣「乙泰幣」洗錢。

    檢察官訊後認蔡涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例、及加重洗錢等罪嫌，前天深夜向法院聲請羈押禁見，法官昨下午裁准，另諭知裴姓機房幹部十萬元交保。

    蔡政宜的堂弟國民黨籍高雄市議員蔡武宏，前天曾趕到高雄市刑大關心，但未見到遭偵訊的蔡政宜，委任律師則全程陪同訊問。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播