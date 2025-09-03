檢警5月就鎖定 洗錢220億 「雨刷」蔡政宜羈押禁見

檢警查出嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉洗錢金額高達220億新台幣，抽成獲利約2億元，，橋頭地檢署訊後向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。（資料照）

2025/09/03 05:30

〔記者蔡清華、黃良傑／高雄報導〕曾因涉入職棒假球弊案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜再涉洗錢案，檢警查出蔡政宜洗錢金額高達二百廿億新台幣，抽成獲利約二億元，八月卅一日蔡在桃園機場出國前被檢警攔截到案，橋頭地檢署訊後向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

今年五月，檢警在高雄查獲一處水房協助博弈等犯罪集團跨國洗錢，拘提蕭姓、李姓等數名被告到案。

檢方掌握線報，該洗錢機房幕後「金主」、「老闆」指向是蔡政宜，檢方先按兵不動，等到突破集團幹部心防並鞏固蔡的涉案相關罪證，八月卅一日在桃園機場將蔡政宜拘提到案。

檢警再前往嘉義、高雄亞灣豪宅、以及高雄三民區透天厝等處搜索及扣押證物，並擴大傳拘相關被告、證人到庭，但蔡政宜始終否認經營水房。

抽成獲利估約2億元

經查，洗錢集團是幫東南亞的賭博網站洗錢，主要國外人頭帳戶，多為外幣匯兌出金，地下匯兌的抽頭金約○．五到一％，三年多來，推估洗錢金額高達二百廿億元，抽成的獲利約二億元，檢警另追查集團是否用虛擬貨幣「乙泰幣」洗錢。

檢察官訊後認蔡涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例、及加重洗錢等罪嫌，前天深夜向法院聲請羈押禁見，法官昨下午裁准，另諭知裴姓機房幹部十萬元交保。

蔡政宜的堂弟國民黨籍高雄市議員蔡武宏，前天曾趕到高雄市刑大關心，但未見到遭偵訊的蔡政宜，委任律師則全程陪同訊問。

