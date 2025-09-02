無照男撞癱少年判11月 單車未開燈成肇事主因

劉男駕車行經無號誌路口，剛好被害少年騎乘自行車，從路口左轉駛出，雙方閃避不及發生碰撞，少年被撞飛十多公尺遠倒地。（民眾提供）

2025/09/02 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化劉姓男子晚間無照開車行經一處無號誌路口時未減速，不慎與一名騎自行車少年發生碰撞，少年被撞飛十多公尺，腦部重創、四肢癱瘓，終身需靠鼻胃維生。彰化地院審理，根據車輛行車事故鑑定結果認定，少年「騎自行車未開啟燈光」及「轉彎未讓直行車」為肇事主因，但劉男「未減速」也有過失，為次因，依過失致重傷害罪判處有期徒刑十一月。

判決書指出，去年五月九日晚間廿一時許，劉男駕車行經彰化市茄苳路一段與茄南街無號誌路口，剛好被害少年騎乘自行車，準備從路口左轉駛出，雙方閃避不及發生碰撞。少年被撞飛十多公尺遠，送醫後診斷顱骨骨折、硬腦膜下出血、肺出血等嚴重傷勢，最終導致四肢癱瘓、意識障礙，終身需以輪椅代步且全天專人照料。

事故經彰化縣車輛行車事故鑑定會分析，認定少年「夜間騎自行車未開燈」、「轉彎未讓直行車」，是主要肇事原因；劉男行經無號誌路口未減速慢行，為肇事次因。

雖然責任比例上劉男並非主要肇事者，但法院審理認為，劉男無照駕駛已嚴重違反交通安全，且事故造成被害人一家沉重打擊。劉男雖在事後自首，並曾表示願意調解，卻未在調解會出席，至今未賠償任何損害。

法官審酌，劉男入監前擔任水電工、月薪約三萬元等經濟狀況，最終依過失致重傷害罪，判處劉男十一月。

對此，被害家屬不滿對方一毛未賠，認為應加重其刑，並提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。

