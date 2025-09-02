法院前錄事種大麻 懲戒法院判降兩級改敘

2025/09/02 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾在高等法院花蓮分院擔任錄事的修姓男子去年因種植、收受大麻，警方查獲後，依違反毒品危害防制條例送辦，最終兩案分別被判處一年二月、拘役四十天。高等法院獲報後，認為修男行為損害司法信譽，依規定移請懲戒法院審理。懲戒法院近日判處修男，降兩級改敘。

懲戒法院調查，修姓錄事去年一月三日任職期間，竟栽植大麻欲供自己施用，同年二月間又收受女網友的兩包大麻，事後被警方掌握相關情資查獲。

請繼續往下閱讀...

而修男於刑事偵審中坦承所有犯行，持有大麻部分，被法官依違反毒品危害防制條例中的持有二級毒品罪，判處拘役四十天，得易科罰金四萬元；另栽植大麻部分，則被依同法中的栽植大麻罪，判處有期徒刑一年二月、緩刑三年，緩刑期間付保護管束，並支付公庫五萬元及提供一二○小時義務勞務。

懲戒法院法官認為，修男身為司法人員，應依法行事，維護司法機關紀律與形象，卻持有二級毒品及栽種大麻，嚴重損害公務員形象及司法機關信譽；考量修男坦承犯行，及其任職期間工作表現，判處降兩級改敘。

外界質疑，公務員涉毒大多免職，此懲戒是否過輕？懲戒法院合議庭指出，修男種植大麻的時間尚短，大麻尚未開花，未流入市面，也尚無吸食等情形，考量修男有悔意，且案發後已主動辭職，不可能再回任公務員，均判決有罪且緩刑，另參考法院類似案例的判決結果，判他降兩級改敘的處分應屬適當。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法