成大化工系實驗室意外／金屬鈉遇水爆炸 灼傷2研究生

2025/09/02 05:30

〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕國立成功大學化工系館八樓實驗教室，昨天下午實驗時發生火警意外，疑是鈉塊遇到水發生爆炸，冒出大量煙霧，進行實驗的一名成大碩士生、一名中正大學女碩士生的臉、手部受到灼傷，送醫治療，無生命危險。成大也決定取消用金屬鈉來除水的實驗方式。

成大化工系實驗室發生實驗意外後，南市消防局緊急派人救援，將兩名受傷的男、女學生初步處理傷口，再送到成大醫院治療。廿二歲吳姓男學生（成大化工系研究所一年級）的臉與雙手前臂灼傷，同齡來自中正大學碩一新生的李姓女學生的臉部與手也受灼傷。

實驗室意外發生後，化工系八樓的其他學生趕緊疏散下樓，消防人員上樓救災發現實驗室已不見明火，但有煙霧瀰漫，消防員協助排煙，初步了解是實驗室鈉與四氫咲喃因反應劇烈，燒毀抽風櫃面積約三平方公尺。

成大說，化工系研究所在實驗室操作有機溶劑除水作業，過程中因運用金屬鈉去除水分，不慎發生意外，造成兩名學生輕微灼傷，其中一名男學生為化工系碩一學生、另受傷的女學生為中正大學碩一生。學校校安中心、環衛中心在第一時間到場了解並趕緊協助受傷學生送醫。

成大表示，有鑑於金屬鈉具有危險性，實驗室老師已決定取消運用金屬鈉除水實驗，改利用其他方式進行，以維護學生安全；後續會進一步關懷學生受傷治療與復原情況。

