假車貸吞房產 坑10人6千5百萬

2025/09/02 05:30

詐團騙投資 再勾結地政士、車商詐貸

〔記者姚岳宏／台北報導〕假投資詐團以買賣虛擬貨幣慫恿民眾投入畢生積蓄，等他們資金耗盡，竟勾結地政士及中古車商，誆騙這些急需用錢的民眾將房產拿去抵押，向大型融資租賃公司貸款，背負高額利息，警方初步清查至少十人受害，遭詐騙金額達六千五百餘萬元，其中詐貸金額高達二三六○萬元，警方循線逮代為中介融資的吳姓男子等廿六人，詢後依詐欺、偽造文書、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦。

警方調查，詐團慫恿被害人投資虛擬貨幣，一開始帳面均有獲利，吸引被害人再投入資金，等到錢用完，會介紹他們向四十九歲吳男開設的「凱積」融資仲介公司協助借貸，該公司再拿被害人相關資料，向專做車貸的大型融資租賃公司貸款。

警方調查，由於坊間大型融資租賃公司只能做車貸，「凱積」為獲取高額貸款佣金，涉嫌以「假車貸真房貸」手法，勾結地政士及中古車商行，利用被害人需款孔急且不諳貸款流程，簽署內容部分空白的「分期付款暨債權讓與契約」及「銷售合約書」。

吳男等人在被害人不知情下，短暫過戶低價中古車至他們名下、作為貸款標的，再以其不動產設定抵押擔保，藉以快速讓被害人取得高額貸款，成為詐團啃食被害人最後棲身之所的主要幫凶。

凱積涉詐貸2千3百萬

刑事警察局偵一大隊第二隊今年四月、五月展開二波拘提搜索行動，拘提通知負責人吳男、地政士、車行負責人等廿六嫌到案，搜索查扣手機、電腦及同意汽車過戶切結書等文件，初查被害人至少十人，遭詐騙金額超過六五三四餘萬元，其中凱積公司涉詐貸金額達二三六○萬元。

警方呼籲，融資公司或民間借貸等相關行業，勿為牟取高額貸款手續費、利息、佣金，利用法律漏洞逃避刑事責任，淪為詐欺集團幫凶，警方會強力打擊此類犯罪，保障民眾生命財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

