為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    孔子75代傳人也涉案 曾因行賄案起訴

    孔子75代傳人孔祥科（圖左）也涉詐補助案，曾因行賄案被起訴。（資料照）

    孔子75代傳人孔祥科（圖左）也涉詐補助案，曾因行賄案被起訴。（資料照）

    2025/09/02 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨前立委助理蔡宗成涉嫌與中華仁德推廣協會理事長葉東燦找坊間協會掛名向衛福部等機關詐領補助費一案，涉案人之一的台灣儒學總會孔祥科是孔子的第七十五代傳人，孔擁有管理研究所博士學位，長期活躍學術及文化團體，他先前曾付了七十萬元給時任立委廖國棟，欲透過他向投審會關說放行一起香港商來台投資案，被依行賄罪起訴。

    檢方調查，涉案被告陸續舉辦公益為名的活動後，再向衛福部、中油等單位申請介於八萬二千元至卅七萬二千元的補助費用，並以其名下協會為名義出借印章與文件，同意讓葉東燦操作補助案件，其中，孔祥科甚至將協會大小章直接交給葉東燦使用。

    許多高階公務員與教授曾為其學生

    孔祥科擁有台大經濟研究所、台灣科技大學管理研究所博士學位，長期活躍於學術與文化團體，曾在台北市南陽街補習班任教十多年，許多高階公務員與教授曾為其學生，孔擔任台灣儒學總會、中華經典與時代價值學會等多個協會負責人，卻利用名下協會多次提出補助申請。

    孔祥科曾在二○二○年擔任數字雲端公司的顧問，該公司因為增資的一億餘元款項來自於香港商，遭經濟部投審會打回票，孔因此請託時任立委廖國棟協助解套，廖因此指示辦公室主任丁復華處理此事，並向孔祥科索取七十萬元，台北地檢署去年八月將孔、廖等人依行收賄罪嫌起訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播