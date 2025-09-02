孔子75代傳人也涉案 曾因行賄案起訴

孔子75代傳人孔祥科（圖左）也涉詐補助案，曾因行賄案被起訴。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨前立委助理蔡宗成涉嫌與中華仁德推廣協會理事長葉東燦找坊間協會掛名向衛福部等機關詐領補助費一案，涉案人之一的台灣儒學總會孔祥科是孔子的第七十五代傳人，孔擁有管理研究所博士學位，長期活躍學術及文化團體，他先前曾付了七十萬元給時任立委廖國棟，欲透過他向投審會關說放行一起香港商來台投資案，被依行賄罪起訴。

檢方調查，涉案被告陸續舉辦公益為名的活動後，再向衛福部、中油等單位申請介於八萬二千元至卅七萬二千元的補助費用，並以其名下協會為名義出借印章與文件，同意讓葉東燦操作補助案件，其中，孔祥科甚至將協會大小章直接交給葉東燦使用。

許多高階公務員與教授曾為其學生

孔祥科擁有台大經濟研究所、台灣科技大學管理研究所博士學位，長期活躍於學術與文化團體，曾在台北市南陽街補習班任教十多年，許多高階公務員與教授曾為其學生，孔擔任台灣儒學總會、中華經典與時代價值學會等多個協會負責人，卻利用名下協會多次提出補助申請。

孔祥科曾在二○二○年擔任數字雲端公司的顧問，該公司因為增資的一億餘元款項來自於香港商，遭經濟部投審會打回票，孔因此請託時任立委廖國棟協助解套，廖因此指示辦公室主任丁復華處理此事，並向孔祥科索取七十萬元，台北地檢署去年八月將孔、廖等人依行收賄罪嫌起訴。

