詐經濟部、內政部、衛福部、中油等單位補助／前藍委助理聯手社團詐千萬 8人起訴

串聯社團法人向政府單位申請詐補助案，蔡宗成、葉東燦、孔祥科都被起訴。（資料照）

2025/09/02 05:30

利用人脈取得多名立委推薦函

〔記者劉詠韻、王定傳／台北報導〕前國民黨立委助理蔡宗成，涉嫌透過中華仁德推廣協會理事長葉東燦掛名，再利用人脈取得多名立委推薦函，串聯社團法人向政府單位申請補助，利用活動經費浮報、灌水手法，一年間詐領約一二○○萬元，其中七百多萬元挪作私用。台北地檢署昨偵結，依共同詐欺取財、行使不實文書等罪起訴八人，並建請法院分別判處蔡、葉六年及八年有期徒刑。

蔡宗成、葉東燦被求處重刑

起訴書指出，葉東燦曾任中華仁德協會及中華娛樂漁船協會理事長，亦兼任台灣青年愛心事工協會、中華髮容國際評審競技研究發展協會聯絡人，負責公益活動執行、器材準備、人力調度等工作。蔡宗成則負責撰寫計畫書、協助申請補助，並透過人脈取得立委推薦函，以提高計畫審查通過率。另孔祥科、楊佩珊、楊成俊、葉靖于、蔡昀思及鐘大偉等六名協會負責人，亦同意出借協會名義、印章與文件，提供葉、蔡操作，比較特別的是，孔祥科是孔子後代。

請繼續往下閱讀...

孔祥科等6協會負責人同意供操作

檢方調查，自二○二二年三月至二○二三年七月間，蔡等人以公益名義，向中油公司、衛福部、經濟部、勞動部、內政部、農業部水土保持署、台水公司及台電公司等單位申請補助。然而，活動經費多被浮報、灌水，例如實際三八○○元的主題背景板核銷四萬至六萬元；單張市價約二十五元的海報，卻虛報至二百至二百五十元；八千元的音響租金亦報價高達六萬元。檢方指出，協會還向不知情廠商索取空白收據，製作不實憑證作為核銷證明。

協會還向廠商索取空白收據製作不實憑證

補助款入帳後，依事前分配方式瓜分：葉東燦抽取十％報酬，其餘六名協會負責人收取十％行政費，蔡宗成則拿四十％作為「作業費」，合計不法所得達七二一萬二六○○元。

檢方認為，被告八人明知申請補助須附真實收支憑證，卻仍合謀詐欺，嚴重侵害政府補助政策目的。檢方強調，葉、蔡兩人明顯居於主導地位，所詐得款至今未返還，且態度不佳，建請法院分別判處蔡、葉六年及八年有期徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法