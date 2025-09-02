桃機出境前 遭攔截拘提 職棒假球首腦「雨刷」 再涉水房洗錢

曾為職棒假球簽賭首腦、綽號「雨刷」的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜，再度涉入網路賭博電玩的水房上億元洗錢案。（資料照）

2025/09/02 05:30

〔記者蔡清華、黃良傑、蔡宗勳、丁偉杰／綜合報導〕曾為職棒假球簽賭首腦、綽號「雨刷」的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜，再度涉入網路賭博電玩的水房上億元洗錢案，他前天和三名嘉義友人準備出境前往越南，檢警在桃園機場將他攔截到案，昨下午移送橋頭地檢署複訊後，檢方聲請羈押。

無黨籍嘉縣議員蔡政宜 涉網路賭博匯兌洗錢達上億元

據了解，橋檢先在高雄查獲水房，查出涉及上億元洗錢金額，鎖定「雨刷」蔡政宜涉案，前天發動收網，搜索嘉義、高雄等多處據點，並帶回數人偵訊釐清案情。他的高雄民代親戚也表示關切，稱蔡政宜在高雄三民區也有房子，偶爾會南下高雄居住。

蔡政宜二○○九年以喝花酒、性招待、恐嚇等手段脅迫球員打假球，涉及職棒簽賭案，當時包括知名球星曹錦輝、張誌家、陳致遠等人都牽扯其中，最後多達卅五名球員認罪，蔡被判刑三年八月。蔡政宜出獄後，於二○二二年當選嘉義縣議員，他當時向鄉親道歉表示，過去所犯的錯，已受法律制裁，決心重新做人。

據了解，檢警先在高雄查獲一處大型水房，逮捕七、八名嫌犯，查出該水房以東南亞國家為網路賭博機房，檢警發現疑假藉網路賭博進行地下匯兌洗錢，金額高達上億元，懷疑蔡政宜涉入其中。

另外，今年六月兩名自稱是蔡政宜助理的男子，被控恐嚇嘉義海線魚塭光電業者勒索四百萬元遭收押，但蔡否認與其有關，指稱是兩嫌的個人行為。蔡政宜位於嘉義縣東石鄉的服務處，對此低調不予回應。

