機房藏身柬埔寨／怪博士騙女裝潢商押房產 榨乾2千萬

警方逮捕毛嫌（右一）。（警方提供）

2025/09/01 05:30

詐團16人落網

〔記者許國楨／台中報導〕一個藏身柬埔寨暱稱「怪博士」詐騙集團，操控台灣境內車手、水房與貸款通路商，設下假投資陷阱，讓台北市一名董姓女裝潢商慘遭榨乾，財損超過兩千萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心追查，發動四波搜索共逮捕十六人，警詢後依詐欺等罪嫌送辦，檢方近日陸續偵結起訴。

董女LINE加投資群組被騙

刑事局中打指出，董女在LINE上誤入假冒「興聖投資公司」群組，被暱稱「怪博士」詐團誆稱可穩賺不賠，董女信以為真，陸續將積蓄匯入指定帳戶，等到手中現金全數耗盡，集團又派出化名「毛經理」不動產貸款通路商，透過不知情地政士，將她名下房產設定抵押貸款。

但董女貸得七百多萬元，仍被詐團以「面交」方式輕易奪走，整體財損突破兩千萬元，案經該隊與嘉義、桃園警方組成專案小組，查出「怪博士」機房藏身柬埔寨，透過在台男子蔡明修（四十四歲）、毛姓男子（四十三歲）等人行騙，由蔡嫌擔任水房控盤與機房對接，毛則扮演「貸款通路商」，誘騙董女抵押房地產取得貸款。

專案小組鎖定金流後陸續發動四波搜索行動，在台北市與嘉義縣查獲車手並拘捕蔡嫌，最後在今年六月廿三日於高雄市大寮區將毛嫌逮捕到案，現場起獲現金、銀行存摺、提款卡、手機及仲介貸款契約書等證物，經清查，除董女外，還有廿五名被害人被以同樣手法詐騙，總財損高達兩千五百多萬元。

另有25人上當

此外，檢警同步向法院聲請查扣犯罪所得，成功凍結蔡嫌名下市值逾五百萬元不動產，以及銀行帳戶內四十萬餘元存款，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例罪嫌偵辦，蔡嫌等四人聲押獲准，毛嫌則以十萬元交保，其餘涉案人依情節分以二至三萬元交保，而連同蔡嫌及車手部分，台北及嘉義檢方也在近日陸續偵結起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方循線逮捕蔡嫌（左）。 （警方提供）

