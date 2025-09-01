自由日日Shoot》住家火場逃生 裝鐵窗須留逃生口

台中太平中興路珍將牛肉 麵店7月底發生大火，也因 鐵窗阻礙逃。 （資料照）

2025/09/01 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕桃園市中壢區龍安街昨天凌晨發生五死火警，今年七月台中太平中興路珍將牛肉麵店也發生大火，並造成二死三重傷憾事，同樣因逃生窗戶被鐵窗、帆布封住阻礙逃生，對此，台中市都發局副局長曾文誠表示，非公眾使用的私人透天住宅，窗戶加設鐵窗並無特別規定，但從這些案例建議所有人務必留下暢通的緊急出口，若是集合住宅則依公寓大廈管理條例規範設置。

今年七月底，台中太平區中興路鬧區珍將牛肉麵店同樣發生大火，五十八歲謝姓阿公老闆及二歲孫女送醫不治，麵店雖裝設住警器且有發出警報，但因逃生窗戶被鐵窗封死，外面又有帆布封住，造成二死三重傷憾事，昨天桃園也是因鐵窗阻礙逃生，而造成重大傷亡的大火，鐵窗設置相關規範也引發民眾關心。

台中市都發局副局長曾文誠表示，獨棟非公眾使用的私人透天住宅，窗戶加設鐵窗，並無特別規定，所有人要注意自身安全。至於集合住宅依公寓大廈管理條例第八條規定，家中如有十二歲以下小孩或六十五歲以上老人需做防墜措施，得洽管委會申請同意後施作。另有關公寓大廈，依規須定期作公安申報。

曾文誠也建議，裝設鐵窗需留下至少寬七十五公分、高一二○公分的緊急出口，無柵欄，且保持暢通沒有阻礙物，更要確保在火災等緊急狀況發生時能迅速開啟，才能發揮逃生功能。

