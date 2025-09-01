為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日Shoot》住家火場逃生 裝鐵窗須留逃生口

    台中太平中興路珍將牛肉 麵店7月底發生大火，也因 鐵窗阻礙逃。 （資料照）

    台中太平中興路珍將牛肉 麵店7月底發生大火，也因 鐵窗阻礙逃。 （資料照）

    2025/09/01 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕桃園市中壢區龍安街昨天凌晨發生五死火警，今年七月台中太平中興路珍將牛肉麵店也發生大火，並造成二死三重傷憾事，同樣因逃生窗戶被鐵窗、帆布封住阻礙逃生，對此，台中市都發局副局長曾文誠表示，非公眾使用的私人透天住宅，窗戶加設鐵窗並無特別規定，但從這些案例建議所有人務必留下暢通的緊急出口，若是集合住宅則依公寓大廈管理條例規範設置。

    今年七月底，台中太平區中興路鬧區珍將牛肉麵店同樣發生大火，五十八歲謝姓阿公老闆及二歲孫女送醫不治，麵店雖裝設住警器且有發出警報，但因逃生窗戶被鐵窗封死，外面又有帆布封住，造成二死三重傷憾事，昨天桃園也是因鐵窗阻礙逃生，而造成重大傷亡的大火，鐵窗設置相關規範也引發民眾關心。

    台中市都發局副局長曾文誠表示，獨棟非公眾使用的私人透天住宅，窗戶加設鐵窗，並無特別規定，所有人要注意自身安全。至於集合住宅依公寓大廈管理條例第八條規定，家中如有十二歲以下小孩或六十五歲以上老人需做防墜措施，得洽管委會申請同意後施作。另有關公寓大廈，依規須定期作公安申報。

    曾文誠也建議，裝設鐵窗需留下至少寬七十五公分、高一二○公分的緊急出口，無柵欄，且保持暢通沒有阻礙物，更要確保在火災等緊急狀況發生時能迅速開啟，才能發揮逃生功能。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播