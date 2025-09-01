自由日日Shoot》留宿熱愛弦樂小兄妹 6月演奏成最後演出

桃園中壢民宅惡火造成1大4小慘死，3樓鐵窗被燒黑。 （記者李容萍攝）

2025/09/01 05:30

屋主葉家小姊弟活潑可愛且乖巧

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區龍安路民宅五死火警，四名仍就讀國小的孩童罹難，其中，就讀中壢龍岡國小的葉家兄妹，是趁暑開學前到媽媽好友家留宿，兄妹倆都是學校弦樂社成員，哥哥拉中提琴、妹妹拉小提琴，今年六月十一日與弦樂社同學一起在畢業典禮擔綱開場演奏，卻成了最後的演出。

罹難的屋主孫子葉姓男童、葉姓女童，就讀中壢普仁國小三年級、四年級，學校導師一早聞訊不捨落淚；前來留宿的葉姓女童、葉姓男童就讀龍岡國小四年級、五年級。

普仁國小校長朱曉彥表示，葉家姊弟活潑可愛且乖巧，弟弟暑假後升三年級、姊姊升四年級，很得老師疼愛，老師得知噩耗忍不住落淚，學校開學後將啟動輔導機制。

龍岡國小校長彭康助表示，罹難的葉家兄妹是到媽媽友人家留宿，上月卅日返校日都到校，卻成最後身影；學校昨召開應變校安會議，開學日將由專任輔導老師到兄妹班上進行心理輔導，九月二日會向學生說明事件，學校正在整理孩子在校生活照、影片，預計於四日開學活動中舉辦追思，並讓小朋友自發寫下想說的話。

桃園市政府教育局表示，學校於案發後即刻校安通報及家屬聯繫事宜，後續將以市長名義發給二萬元慰問金，並與學校協助家屬申請學生保險事宜，同時予以其他必要的協助及關懷；教育局並協調桃園市學生輔導諮商中心與學校輔導室於開學啟動班級團體輔導，而學童均有投保學生團體保險，每人理賠金額最高一百萬元；社會局表示，社工團隊已於第一時間介入，對家屬需求提供心理支持、資源連結與必要服務。

