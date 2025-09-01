自由日日Shoot》中壢惡火5大原因奪5命 開學前歡聚 婦擁4童成焦屍

近年火災鐵窗阻隔逃生案例

2025/09/01 05:30

〔記者余瑞仁、李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區龍安街昨日清晨發生重大住宅火災，造成一名女性大人與四個孩童在三樓因無法逃生，五人相擁緊抱命喪火場悲劇，檢方及消防人員前往現場初步勘驗，疑為三樓的電扇電線走火釀災，並初步得出這次火災有鐵窗阻隔逃生等五大致命原因。

鐵皮加鐵窗、無住警器、木板隔間、堆雜物

五大致命原因為，該民宅火場三樓未裝設住警器、三樓鐵皮加蓋木板隔間、屋內堆積民生物品加速火勢延燒、前後裝設鐵窗阻隔逃生、沒有逃生與避難空間，唯一下樓逃生動線狹小且被大火阻斷。

桃園地檢署主任檢察官李家豪偕同檢察官賴瀅羽昨上午前往現場初步勘驗後並表示，確切失火原因還有待消防局火調人員勘驗現場、鑑定確認；五名罹難者遺骸在清理火場後均送往中壢殯儀館，檢察官昨下午偕同法醫相驗，初判罹難者死因均為火災濃煙造成吸入性嗆傷窒息呼吸衰竭死亡，家屬對死因沒有意見，已將遺體發交家屬善後。

警、消調查，事發三樓層民宅為三代同住，罹難五人為黃姓媳婦與其子女及開學前留宿歡聚的黃女友人一對兒女；火警發生時，住樓下的屋主阿公、阿嬤幸運順利逃生，住在三樓的一大四小受困房內，因是木板隔間、大火快速蔓延，下樓通道被惡火吞噬，加上前後鐵窗阻隔無法逃生，被發現時五人緊抱成團明顯死亡。對於居家防火，桃園市消防局指出，老舊公寓與住宅可申請裝設「住宅用火災警報器」，可於火災發生第一時間示警，增加滅火、逃生時間。而經了解，此案民宅屋主五年前曾向當地里長領取一顆住警器，火場三樓為事後加蓋，消防人員在火場內未發現住警器。

樓梯旁勿放置電氣用品 避免火警阻斷逃生

對於經常有鐵窗阻斷逃生憾事傳出，消防局表示，居家窗戶若裝置鐵窗，應預留可開啟的逃生口，確保家中成員能快速開啟，以保障發生火警時能夠逃生；此外，住家樓梯旁不要放置電氣用品，避免火警阻斷逃生，住家裝潢及窗簾等應使用防火材質，屋內切勿存放易燃物如汽油、酒精等，萬一發生火警才不會延燒太快，也能暫時阻隔濃煙，增加逃生機會。

桃園市政府都發局江南志表示，私人透天住宅因非公眾使用，裝設鐵窗並無法律規範，將請建管處訂定安全指引，加強宣導民眾住家安裝鐵窗應注意事項。

桃園中壢民宅惡火造成 1大4小慘死，3樓鐵窗被燒 黑。 （記者李容萍攝）

家屬在屋外哭成一團，令人鼻酸。（記者李容萍攝）

