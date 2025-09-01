為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    中壢民宅惡火 1大4小罹難 3樓起火 窗戶加裝鐵窗阻逃生

    桃園中壢民宅惡火造成1大4小喪生，3樓鐵窗被燒黑。（記者李容萍攝）

    2025/09/01 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區龍安街巷內一戶連棟透天民宅三樓昨日清晨發生火警，造成葉家媳婦黃女和其兒女，及寄宿在葉家的一對小兄妹，因房間前後窗戶都加裝鐵窗阻隔逃生，五人被發現時相擁成團命喪火窟，令救災人員為之鼻酸。警、消初步勘驗無縱火跡象也應非明火引燃，而三樓一具電風扇電源線被燒得焦黑綣曲，不排除電扇電線走火釀災。

    電風扇電線焦黑 不排除走火

    桃園市消防局昨日清晨五點卅一分獲報，調派消防人員及各式消防車輛前往救災，當時民宅三樓起處全面燃燒，火勢猛烈。待火勢撲滅後，發現起火點在民宅加蓋三樓，現場燃燒臥室內民生用品，燃燒面積約廿五平方公尺。

    警、消初步調查，事發民宅為葉家三代同住，因為葉家兒子在中國工作，火警造成三十五歲黃姓媳婦和十歲女兒、九歲兒子及黃女友人的十歲兒子、九歲女兒五人死亡，黃女友人二個小孩在暑假結束前夕來此同住，兩家孩子分別讀普仁國小、龍岡國小，未料惡火奪走四名孩童來不及長大的生命。

    三代同住 媳婦、孫子女喪生

    據了解，火警發生時，同住二樓的屋主阿公接獲受困三樓的媳婦電話求救，立即拿滅火器欲上樓，因二、三樓樓梯間濃煙太大、火勢猛烈根本上不去，受困三樓房間的黃女和四名小孩因前後鐵窗阻絕生路，被救出時身體都已焦黑難辨明顯死亡，讓順利逃生的阿嬤在屋外悲痛欲絕，哭癱淚喊：「為什麼一個都不留？」「沒有了、都沒有了」。

