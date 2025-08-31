為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男攻擊醫院被捕 驚見同居人陳屍住處2天

    郭婦陳屍住處約2天，檢警釐清死因。（讀者提供）

    郭婦陳屍住處約2天，檢警釐清死因。（讀者提供）

    2025/08/31 05:30

    〔記者洪定宏、蔡清華／高雄報導〕四十三歲張姓男子昨天清晨突然攻擊義大醫院及保全，被警方逮捕法辦，他的胞姊趕到派出所協助，因聯絡不上張男的五十四歲郭姓同居人，前去其住處查看，赫見郭婦已死亡，檢方將安排斷層掃描及解剖釐清是否他殺。

    警方初步勘驗郭婦死亡約兩天，雖然懷疑張男涉案，不過屋內無打鬥痕跡，也沒有明顯外傷。因張男情緒極度不穩定，暫時將他強制就醫，郭婦究竟是他殺或病故，警方報請檢方偵辦，預計九月一日安排斷層掃描與解剖。

    是否他殺 檢將解剖釐清

    岡山警分局表示，昨天清晨五點多，張男到高雄市燕巢區義大醫院時胡言亂語、情緒不穩，保全沒有允許他進入醫院，張情緒失控，在醫院大門旁持地磚破壞窗戶並攻擊保全，警方獲報到場，依毀損及傷害罪逮捕張男。

    張男胞姊接獲通知趕來警所，表示與張男鮮少往來，只知他有同居人。因為聯繫不上張的同居人郭婦，胞姊前往張男位於高雄市大社區的住處找人，竟驚見郭婦陳屍床上，岡山分局得知，通報仁武分局大社派出所處理。

    牆壁有少量血液噴濺

    仁武分局指出，上午八點多獲報，到場後初步勘驗，現場無打鬥痕跡，郭婦有病史，無明顯外傷，牆壁有血液噴濺紅點，但少量不多。警方初查，張男與郭婦感情不差，郭婦究竟是他殺或病故，有待進一步釐清。

