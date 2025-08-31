微笑單車「免費騎」又機動 外籍車手超愛

香港車手利用YouBike前半小時免費及多點借車的便利性，流竄台中市5個行政區犯案。（圖中非新聞事件當事人，記者張瑞楨攝）

2025/08/31 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕香港男子李家傑騎YouBike微笑單車，流竄台中市區、山線、海線五個行政區，在廿一家超商、二家銀行的提款機提領一四七次、合計二七○萬餘元詐騙贓款。提領過程中，每個點停留不超過十分鐘，由於台中市政府補助前半小時免費優惠，等同他在台期間都是享用免費交通工具；資深警務人員說，單車租借方便、機動力強，成為不少外籍車手的最佳代步工具。

刑事警察局統計，車手最常犯案時段是凌晨零時與下午一時以後，每次提錢停留時間約五至十分鐘，李男也相似，他是首度來台犯案，入境不久就開始「上班」。

請繼續往下閱讀...

首站是一月七日凌晨零時六分，在台中市海線的梧棲區八德路一家超商，逗留七分鐘領款三次共四萬五千元；五分鐘後騎單車到梧棲區大智路二段另一家超商，逗留四分鐘，提領三次得手五萬五千元；再到同路段第三家超商提領一次，得手一萬五千元。

七日中午他騎單車到台中市南區，在忠明路一家超商逗留五分鐘領款八次，得手十五萬元；下午二時到南屯區大墩南路的超商，停留六分鐘領錢八次，得款十五萬元；下午三時在南區東興路的超商，花四分鐘提領七次，得手十二萬四千元；八個多小時後的八日凌晨一時，他在山線的豐原區圓環路超商，六分鐘領錢四次得手八萬元。

同月九日、十日繼續以相同手法犯案，十一日與十二日宛如「週休二日」沒有犯案紀錄，十三日、十四日又繼續犯案。最後一次是十五日下午四時在豐原一家超商提領二萬元後，再無作案紀錄，隨後於廿二日在機場落網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法