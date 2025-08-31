港籍車手騎YouBike 9天狂領147次270萬詐款

警方檢視超商監視器，發現李家傑（圓圈處）騎微笑單車流竄提款。（警方提供）

2025/08/31 05:30

流竄大台中 出境前被捕

〔記者張瑞楨／台中報導〕車手騎微笑單車YouBike流竄領錢！台中市警方接獲四十一名詐欺被害人報案，調閱超商監視器發現車手以微笑單車為交通工具，短短九天到不同提款機狂領一四七次、得款二七○萬餘元，追查鎖定車手是香港籍男子李家傑，一路追至高雄國際機場，在他搭機出境前攔下逮捕；台中地院將李男判刑四年四月，用來借單車的悠遊卡與三萬元犯罪所得沒收。

報酬：來回機票加3萬元

判決書指出，李男今年一月持觀光簽證入境台灣後加入詐欺集團，報酬是免費來回機票與三萬元台幣，他使用悠遊卡借YouBike微笑單車，同月七日至十五日流竄台中市領得二七○萬餘元，交給代號「紅孩兒」的詐團上手。經查這些錢是被害人遭遇假親友借錢、假屋主騙訂金或上網買賣二手貨遭詐等，匯入詐團人頭帳戶的受害款，單筆匯入金額最高廿萬元，最少八千元。

台中市警局豐原分局過濾監視器，發現李男的慣用方式是把單車停在超商外，進超商領錢後，馬上到「下一站」繼續領款；他於同月十五日在豐原區一家超商提款機領走二萬元後，未再現身作案。

警方研判他即將出境，已事先通報台中地檢署發布限制出境命令，果然李男在同月廿二日現身高雄國際機場，被趕來的豐原警方逮捕。台中地檢署聲押李男獲准，依三人以上共同詐欺取財罪起訴，具體求刑五年以上。偵審期間李坦承犯行，與損失較輕微的七名被害人和解，另有六名被害人提起損害賠償之訴，目前審理中。

判4年多 犯罪所得沒收

台中法院斥責李男嚴重敗壞台灣社會治安與金融秩序，考量他坦承犯行，且已與七人和解，以他犯四十一罪，每罪各判刑一年至一年四月，應執行四年四月刑期。本案可上訴。

來自香港的李家傑在台中市21家超商與2家銀行的提款機狂領147次，得手270萬元。（警方提供）

