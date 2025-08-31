被害補償是國家責任 新法接軌國際

法務部長鄭銘謙(左二)、高檢署檢察長張斗輝(右二)及保護司長洪信旭(右一)前往重傷犯罪被害人家中慰問，受傷民眾感動落淚。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/31 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕隨著「國際被害者學」的發展，各國有關犯罪被害人相關法制，均朝制定基本法或權利法發展，關注核心也由犯罪被害人的補償制度與支援組織，逐漸發展至被害人影響陳述與被害人訴訟參與等。因此新法保護內容，強調被害人人權、尊嚴，明文規範被害人相關隱私、知情、經濟支持、人身安全和保護等各項服務，並將服務對象擴及家屬。

法務部保護司前司長林嚞慧指出，二○一七年召開的司改國是會議中，第一個分組就定為「保護被害人與弱勢者的司法」，專家、學者提出多項修法建議，認定舊法應大幅修改，因此法務部於二○一九年著手修法。

請繼續往下閱讀...

當時修法原則，就是接軌國際趨勢，把以前著重於補償與保護的部分，擴充為被害人及其家屬的基本人權、並強調尊嚴與同理心，因此法律名稱修正為犯罪被害人「權益」保障法，並將服務對象從被害人擴充至家屬，建構以家庭為中心的服務模式。

法務部指出，舊法的補償金是要避免被害人未能即時獲得賠償而陷入經濟困境，因此以國家協助代位求償、補償角度，先給予適當補償金，但施行二十多年來，錢付出去後，卻收不回來，常被審計單位「管考」，造成前端審核補償金時較嚴苛，金額亦會在後續賠償訴訟中被法院扣除，無法給予被害者家庭完整幫助；故新法將被害補償金列為國家責任，採用單筆定額給付制度，有效解決被害人經濟上問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法