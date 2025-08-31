被害人家屬津貼 最高月領2.4萬

吳銘漢夫婦命案中的遺屬吳東諺在新法制度下，每月可領取生活照顧津貼。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/31 05:30

醫療補助也有額外預算

〔記者吳昇儒／台北報導〕犯罪被害人權益保障法上路之後，有萬餘個家庭受惠，其中包含吳銘漢夫婦命案中的遺屬吳東諺及在金門發生嚴重車禍導致雙下肢癱瘓的許小妹妹，在新法制度下，每月可領取最高二萬四千元生活照顧津貼。另於相關的醫療補助上，也都有額外編列預算，不須像舊法時期，由犯罪被害人保護協會及民間團體募資，幫被害人及其家庭度過難關。

舊法多靠民團幫募款

法務部保護司專門委員張哲銘指出，舊法時期因無相關規定，都需要靠在地犯保分會幫忙募款，提供給需要長照的重傷被害人經費，偶爾還得在地主委自掏腰包，非常不穩定。

新法上路後，犯保協會除可視個案具體情節提供給予每個月必要的生活照顧津貼外（分為三級，從一萬二千元到兩萬四千元），還有醫療補助金、就醫交通及住宿費用補助、特殊費用補助（如醫療輔具添購），另還有銜接照顧費用，避免轉院或在出院銜接長照時，出現無補助款項可支付的空窗期。

此外，更結合在地醫師公會，提供就醫減免掛號費服務，而目擊案件的被害者，若有需要前往身心科或諮商治療所的費用，也能申請補助。

法務部長鄭銘謙表示，司法不只是冷冰冰的起訴、判決與執行，更應該有溫度、有關懷、有希望； 而負責協助犯罪被害人及家庭的犯罪被害人保護協會，也不只是承接馨生人的傷痛，期許犯保工作人員，還要能「一路相伴」陪被害家庭從傷痛中走出。

服務多年的犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜說，新法推動讓犯保人員有更多資源，但要如何讓被害人們走出傷痛，才是犯保工作最難的一部分。目前藉由安排出遊、擺攤接觸人群、設置關懷據點相互分享心情，讓他們走出家中鬱悶的環境，都頗有成效。

