保護被害人新制施行後 逾萬家庭受惠 服務量3倍

各地犯保分會利用擺攤等方式幫助犯罪被害人及家庭走出陰霾。（法務部提供）

2025/08/31 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕犯罪被害人保護法於二○二三年經修正後，已更名為犯罪被害人權益保障法，不只補償金額提高，更以國家維護被害者人權的立場出發，擴大保護範圍，給予被害者家庭全面性照護。新法上路後，新收受保護對象，超過舊法時期的三．三六倍，目前已逾萬個被害者家庭受惠。

法務部統計，新法施行前一年，新收保護服務人數為四一七人，今年光上半年度，就已達到一四○三人，為舊法時期的三．三六倍；家屬部分則從四五七六人倍增到五八七二人（僅今年上半年）；加上原先就受保護的家庭，目前已有一萬一千七七二個犯罪被害者家庭受新法照顧。

請繼續往下閱讀...

推動修法的法務部保護司前司長林嚞慧指出，舊法時期未著重於被害者及其家庭的人身安全權、知情隱私權、經濟支持權以及訴訟協助權，在沉重的經濟壓力下，難以維護法律上的權益。施行二十多年以來，保護不足之處陸續浮現，且當時犯罪被害人保護協會僅有七十位服務人員，平均每縣市能分配到的服務人員僅一至兩位，無法給予即時協助，在資源匱乏的情形下，難以完整保護被害者及其家庭。

補償件數 為舊法時期兩倍

法務部集結各界的看法及建議後，決定以「被害人權益」為中心，推動修法，保障被害者以及其家庭各項權益，因此新法修正為犯罪「被害人權益保障」法。

前年七月一日正式上路後，迄今投入二十餘億元，犯保協會服務員額也從七十人大幅增加到一八四人，展開國家級保護傘，完善保護被害人及其萬餘個犯罪被害者家庭。

此外，為能夠給予犯罪被害人最及時協助，從去年五月至今年四月，全國地檢署每月平均約補償一一三件，為舊法時期兩倍；該時期也核發補償金達八億五八四○萬元，為舊法時期增加三倍。

鄭銘謙盼司法懲惡也能扶正

法務部長鄭銘謙指出，司法的力量，不只是劍與盾，更是一雙溫暖的手，能夠懲惡，也能扶正。積極推動柔性司法，在堅定執法的同時，也為社會帶來更多和解、重生與支持的力量；雖然目前資源有限，但會現先針對急需協助的個案加強照護，未來希望每個人都可以得到全面的照顧。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法