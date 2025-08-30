中捷隨機砍人案 護專生洪淨判9年9月定讞

洪淨一審與長髮哥以一百萬元和解，二審則與呂生和解，獲減刑三月，改判九年九月。（資料照）

2025/08/30 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕高雄市護理專科學生洪淨，去年在台中捷運車廂持刀隨機攻擊乘客，造成一名呂姓高中生、和上前與洪扭打的「長髮哥」許男受傷。一審將洪男判刑十年，二審考量其與被害人和解，酌減刑期為九年九月，最高法院昨天駁回上訴確定。

和解判刑少三個月

判決指出，洪男長期有患病困擾，又曾遭師長指責心生憤怒，萌生透過在公眾場所殺害不特定人，以達毀滅自我的念頭，並於去年五月預謀行兇，還刻意選在鄭捷殺人案十週年當天，以期引起社會恐慌。

洪男行兇前的同年五月十九日，在高雄市一家商場購買一把菜刀、兩把水果刀為作案工具，之後前往台中市入住汽車旅館；同年五月二十一日，洪攜刀前往台中捷運水安宮站，坐上開往台中市政府方向的末節車廂。

列車行駛後，洪男取出菜刀試圖隨機攻擊車廂內乘客，坐在原處的呂姓少年遭洪男壓回座位砍傷胸部、肩膀及手臂，所幸少年逃往前方車廂後，躲過持續攻擊。

洪男移動至車廂前方企圖繼續攻擊乘客，許男站在車門旁試圖奪刀，遭洪男揮刀攻擊面部，造成顴骨及嘴唇撕裂傷，此時其他乘客也加入，一起制伏洪男。

法院審理期間，洪男於今年三月下跪向呂少道歉及賠償一定金額，達成和解。

