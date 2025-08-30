超商商品卡突歸零 19歲駭客幹的

林姓男子等人還將部分商品卡放上批踢踢轉售。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/30 05:30

高中肄業 組集團網巡破解金鑰 不法所得近百萬

〔記者鄭景議／台北報導〕一家跨國電子票券公司去年遭駭客入侵，警方追查鎖定由林姓、賴姓男子等人組成的駭客集團，涉透過撰寫惡意程式暴力破解系統，竊取超商的虛擬商品卡金鑰，再偽造條碼到門市消費，不法所得近百萬元；刑事警察局偵查第九大隊第三隊蒐證一年後，展開三波行動逮捕三十七人，依詐欺、妨害電腦使用等罪法辦。警方調查時赫然發覺，林男只有高職畢業，賴男甚至只是高中肄業，二人靠著自學擁有專業知識。

刑事局3波行動逮37人

檢警指出，去年二月間，受害的電子票劵公司發現網站遭惡意攻擊，導致系統錯誤提供數百張虛擬票券，財損數十萬元，且持續遭盜用。警方獲報追出該駭客集團，是由二十三歲林男負責統合十名工程師，搜尋可利用漏洞的網站，程式撰寫則由十九歲賴男操刀。

警方調查，該集團利用外掛程式竊取消費者已購買、尚未用畢的商品卡金鑰，偽造條碼至超商消費，或是上網打折轉賣。其中一名二十三歲蔡姓超商店員，涉協助該集團購買高價酒品，轉賣給酒商牟利。

該集團還透過「貓池」大量創設帳號，觀看蝦皮直播騙取點數，甚至開發外掛程式竊取線上遊戲點數，清查不法所得近百萬元。

盜走虛擬商品票券570張

警方去年在台灣北、中、南多地發動查緝，逮捕三十七人，查扣虛擬貨幣USDT三千顆、貓池、電腦、手機及惡意程式軟體等贓證物，查出集團共詐領虛擬商品票券逾五百七十張，單張面額介於五百至一千元間，依詐欺、組織犯罪及妨害電腦使用等罪移送法辦，檢方訊後諭知林男、賴男等十名主要工程師各三萬元交保，其餘涉案人請回。

林姓男子負責統合10名工程師，搜尋有漏洞的網站竊取消費者尚未用畢的商品卡金鑰。（記者鄭景議攝）

