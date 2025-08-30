案外案／葉林傳心腹林奕宏 經營色情店

國民黨籍台北市議會副議長葉林傳涉貪案，檢調另追出他的心腹林奕宏（右二）經營色情店，將林奕宏依妨害風化罪嫌起訴。（資料照）

2025/08/30 05:30

〔記者王定傳、邱俊福／台北報導〕檢調偵辦台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉圖利及賭博案，除追出葉林傳是欣欣遊戲場實際負責人及涉嫌修法圖利自己外，還破獲四家色情按摩店，其中一家色情養生館的經營者竟是葉林傳的心腹、欣欣前登記負責人林奕宏；而檢警追查四家經營情況，查出其中三家生意火熱，一年九個月時間就海撈二點六億元，昨依妨害風化罪嫌，起訴林奕宏等業者及相關成員共廿五人。

林的合夥人經營3家色情店 撈2.6億

檢調發現，林奕宏是「御之殿」養生館的出資及經營者人之一，該店表面上經營合法按摩美容，實際暗藏春色，媒介半套性交易，店長會觀看監視器監看有無警方臨檢，若發現警方上門，立即同步開啟各包廂臨檢警示燈，警示停止交易，引導小姐到休息室等候臨檢，還同時快速清除性交易跡證，以躲避查緝。

檢方查出，與林奕宏合夥經營「御之殿」的另一名經營者王翊名，還涉嫌夥同他人經營「雅爵百岳、林森、爵士堡」三家生活館，媒介全套或半套性交易，店家會以「加值」暗示客人提供性交易、以「音樂、手工」暗示半套性交易、「體育、破關」暗示全套性交易，從二○二二年至去年海撈二點六億元。

