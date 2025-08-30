葉林傳為施壓北市府 找同一掛的李傅中武「助攻」

檢調追出葉林傳（見圖）為替自己經營的欣欣電子遊戲場解套，曾找同黨議員李傅中武質詢助攻。（資料照）

2025/08/30 05:30

透過質詢 硬要市府增訂豁免條款

〔記者王定傳、甘孟霖、邱俊福／綜合報導〕台北市議會國民黨籍副議長葉林傳，涉嫌經營賭博電玩及圖利自己被起訴。檢調追查，葉林為讓自己經營的欣欣電子遊戲場取得限制級營業證，除以各種手段向市政府施壓外，還找來與其深交、被外界視為「同一掛」的國民黨台北市議員李傅中武，以質詢方式強硬要求市府人員增訂第十條即「豁免條款」，並以在場議員沒意見，就依「無異議認可通過」照案通過方式，讓修正案闖關成功，以取得限制級營業證。

檢方追查全案時，曾傳訊李傅中武，他指稱對葉林的涉行不知情，是葉林向他闡述草案不合理，他才在臨時大會法規委員會上要求：「建議第十條（溯及豁免條款）應增列保障陳情人規範」等。檢方調查後，認為無積極證據確認李傅中武涉案，將他不起訴。

請繼續往下閱讀...

查無積極證據 李傅中武不起訴

檢調查出，葉林早在二○一一年就想取得限制級營業證，命林奕宏提申請但踢鐵板沒有過，經訴願撤銷發回後，市府搬出剛出爐、新制定的自治條例，以欣欣不符該條例第四條規定，即資本額不到一億，與學校、圖書館等距離沒超過一千公尺以上、面積也未達一千平方公尺予以否決，葉林仍命林再提訴願、行政訴訟，最終敗訴。

檢調發現，二○一六年間，台北市商業處打算修正自治條例，放寬設在百貨公司內的普通級電子遊戲場業者資本額限制，葉林即以「有意見」擱置草案，以「藐視議會」要求退回，還在質詢時批評商業處圖利財團，更趁與當時市府都發局長林崇傑、商業處長蔡宗雄等人見面時，指責市府當年審查欣欣案有刻意行政拖延情形，甚至對市府副秘書長林萬發等人提出增訂不受第四條規範的「豁免條款」概念。

葉林堅稱非欣欣實際負責人，全盤否認圖利及賭博。檢方認為葉林隱瞞自己是欣欣實際負責人，假為民服務之名，處處為難市府人員，顯然無悔意。

本報記者昨致電葉林傳，他未接電話，其辦公室稱未收到相關文件，暫無回應。

