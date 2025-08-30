詐騙車手慘了 賺6萬判全額賠998萬

余男和林男幫詐騙集團提領近千萬贓款，分到2萬、4萬做為報酬，被新竹地方法院判須全數連帶賠還被害人。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕林姓和余姓男子加入詐騙集團，除了由余男提供帳戶給詐團，二人還到銀行臨櫃領走被害人匯入的九九八萬元贓款，林、余二人各獲得四萬元、兩萬元報酬。新竹地院判決林、余二人須連帶賠償九九八萬元給被害人。

判決書指出，被告林男、余男與暱稱「波波」、「小朱」等人均屬詐團成員。該詐團自二○二三年九月底起，透過通訊軟體LINE，向黃姓被害人佯稱下載使用「泰賀」投資軟體，並設立帳號操作投資可以獲利等，隨後詐團在同年十月將「宥成企業社」負責人變更為余男，次月林男帶著余男以企業社名義申辦銀行帳戶，並由林男保管該帳戶存摺及大、小章。

黃姓被害人在詐團誤導下陷於錯誤，二○二三年十一月十六日匯款九九八萬元至「宥成企業社」帳戶；林男旋即接受「波波」指示，至超商列印蓋有偽造被害人印文的偽造「住宅裝潢合約書」，與余男一同前往銀行臨櫃提領九九八萬元，余出示偽造的「住宅裝潢合約書」給行員檢視，避免引起行員懷疑。

余男成功領出九九八萬元後交給林男，林自贓款中抽出兩萬元給余男做為報酬，自己也抽了四萬元為報酬，剩下款項交付給上手詐團成員「小朱」。

余男和林男落網後，除被移送法辦，被害人也提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償。竹院法官認為，二人參與詐騙行為，與詐團其餘成員屬共同侵權行為人，依此判決二人連帶賠償九九八萬元給黃男。

