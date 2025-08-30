為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    成立60家人頭公司搞第三方支付／台中界王1年洗錢52億

    中檢指揮警調搜索時，查扣BMW等名車。（中檢提供）

    2025/08/30 05:30

    勾結詐欺、博弈集團

    〔記者張瑞楨／台中報導〕代號「界王」的三十五歲男子蔡仁豪，於台中市成立「萬事通金流集團」洗錢據點，從去年五月起，與詐欺集團、博弈集團合作，利用六十多家人頭公司偽造假買賣，再透過第三方支付洗錢，經手金額高達五十二億元九千多萬元；台中地檢署查扣帳戶與現金二億二千多萬元，以及土地四筆與保時捷等名車四輛，昨天起訴十五人，求處蔡男等主嫌六年以上徒刑。

    檢扣2億現金 起訴15人

    中檢起訴的罪名包括組織犯罪防制條例的「操縱指揮犯罪組織」、刑法加重詐欺取財罪與營利聚眾賭博罪、洗錢防制法的洗錢罪、銀行法的「以詐術使銀行交付財物達一億元以上罪」，聲請沒收五十二億餘元。

    檢察官潘曉琪今年四月指揮調查局與警方發動第一波搜索，查扣上述人頭公司帳戶存款與現金、土地、名車等，並攔下尚未「洗白」、六十七位詐欺被害人的二四二萬餘元受害款，聲請羈押蔡男等六人獲准；今年七月發動第二波搜索，拘提其他共犯。

    檢方起訴指出，該金流集團的水房據點設於台中市沙鹿區，涉利用六十多家人頭空殼公司，向第三方支付公司與銀行簽訂「金流付款服務契約」，再偽造假交易發票或訂單，包括假買賣電器、遊戲點數或露營用品，透過第三方支付的收款與撥款功能，從去年五月起為詐團洗錢一○九萬餘元，另為至少七個博奕集團代收十三億餘元賭資。

    檢方偵查時又發現另一設於台中市西區辦公大樓的水房據點，經手詐欺集團黑錢一三二萬餘元，協助一個博奕集團收取卅九億餘元賭資，以上合計五十二萬九千八百餘萬元，手續費則是洗錢金額的一．三至三％。

    主嫌求處6年以上徒刑

    檢方起訴強調，該集團成員包括記帳專業技術者，所為嚴重破壞社會金融秩序，甚至在偵辦期間拿出假的訂單與發票應對偵查，或為詐團助紂為虐，具體求處蔡男等主嫌六年以上之刑，共犯二年二月至五年六月以上之刑。

    中檢指揮警調搜索時，查扣現金二億二千多萬元。（中檢提供）

