婦玩抖音遭詐 車手低額交保 檢嗆法官：如何確保不再犯

2025/08/30 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名婦人瀏灠「抖音」遭詐騙集團慫恿投資加密貨幣，詐團派出廿六歲蔡姓車手等二人取走卅五萬元，受害人發覺被騙，以加碼投資誘出二人讓警逮捕，苗栗地檢署認定二人有再犯之虞聲押，卻均獲法官低額交保；檢方抗告直嗆法官「具保如何確保被告不再犯？」「此例將成詐團最好的招生廣告」等，強調司法不應成為打詐的重大破口。

檢方：此例成詐團最好招生廣告

婦人本月初交付卅五萬元給蔡男及附近等待的陳男，事後家人發覺被騙報警，配合警方以「要再投資一一○萬元」約定廿五日交款，蔡出面時遭逮，警方將開賓士車的陳男一併逮捕，檢方以有逃亡、串供及再犯之虞聲請羈押禁見，苗栗地院裁定各二萬五千、四萬元交保。

檢抗告時質疑「具保如何確保被告兩人不再犯？」並對院方裁定理由指，二人是基層角色，且共犯通訊聯繫為匿名，無法查知共犯真實身分等十分光火，認為追查共犯屬偵查範疇「不勞法官指點江山」。

檢方認為二人開名貴高價車，對同一被害人連續涉犯詐騙，且蔡男仍有狡辯。檢方並說，司法判決對詐欺犯量刑過輕已為國人詬病，若此案如此輕易交保，此例一開將讓詐團肆無忌憚，甚至成為最好的招生廣告。

苗院：檢無積極事證顯示恐逃亡

苗院表示，值班法官駁回羈押理由為，檢方無積極事證顯示被告兩人有逃亡之虞；兩人手機已扣押，法官採信兩人不知其他共犯身分；已就犯行認罪自白等，裁定交保時命定期到派出所報到。

