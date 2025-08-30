為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉經營賭博電玩、定制圖利條款 國民黨北市副議長葉林傳起訴 從重量刑

    台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉利用人頭經營遊戲場，量身制定「溯及豁免條款」圖利自己，台北地檢署昨起訴，建請從重量刑。（資料照）

    台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉利用人頭經營遊戲場，量身制定「溯及豁免條款」圖利自己，台北地檢署昨起訴，建請從重量刑。（資料照）

    2025/08/30 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉利用人頭經營欣欣電子遊戲場，利用擱置、退回北市府「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案等手段，替欣欣量身制定「溯及豁免條款」，以取得限制級遊戲場資格，圖利欣欣三一四萬元；台北地檢署昨依貪污治罪條例的圖利罪及刑法意圖營利供給賭博場所罪，起訴葉林及欣欣前登記負責人林奕宏等七人，以葉林犯後狡辯、毫無悔意，建請從重量刑。

    檢斥犯後狡辯、毫無悔意

    檢調追查，葉林二○○三年指示林設立欣欣擺放益智機台，二○○七年改裝可切換的麻將機台與賭客對賭；他為取得限制級營業證，二○一六年趁商業處擬修條例放寬「普通級」資格之際，以擱置、退回、責備官員、找盟友質詢等施壓手段，把爭議的第十條塞入條例，讓欣欣取得限制級資格，續營賭博電玩牟利。

    檢調是在追查一起警察收賄疑案，進而追出葉林犯行，該警劉維中收賄罪嫌不足獲不起訴，但涉洩密罪；另林奕宏等廿五人經營色情一併起訴。檢方昨共起訴卅三人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播