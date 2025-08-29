桃市1歲嬰全身傷不治 新手爸媽改虐死罪究辦

桃園市簡姓一歲男嬰重傷不治，檢方將調查死因，若確認與受虐有因果關係，將對新手爸媽改以對幼童施以凌虐致死罪訴究。（資料照）

2025/08/29 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市簡姓一歲男嬰二○二三年八月間因急症被新手爸媽送醫，醫護人員診療發現男嬰臉色蒼白、全身多處新舊傷，懷疑受虐，通報市府家庭暴力暨性侵害防治中心送辦，夫妻倆雖否認虐子，桃園地檢署今年二月間偵結將他們依對幼童施以凌虐罪嫌起訴，然而男嬰近日因傷重宣告死亡，檢方將調查其死因是否為前述凌虐事實造成，若確認有因果關係，將由公訴檢察官向法庭變更起訴法條為對幼童施以凌虐致死罪。

檢方調查，簡姓男嬰於二○二二年八月出生，由雙親共同照顧，二○二三年八月案發前，男嬰在不詳處所被父母涉嫌連續拍打臉部、身體，及其他不詳方式傷害、凌虐，當月廿五日下午因男嬰突然臉色蒼白、手腳發生異狀、手指有傷口流血，經父母就近送往桃園區聖保祿醫院急診。

醫護發現男嬰身上有多處新舊傷，之後他被轉送林口長庚醫院手術，院方診斷發現頭部受有硬腦膜下出血、左頂葉大腦鐮旁硬腦膜下出血、右顳葉底大腦天幕上硬腦膜下出血共三處顱內出血點，臉部、四肢及軀幹多處瘀挫傷，且有營養不良等傷害，遂通報家防中心處理。

家防中心社工訪查時，男嬰父母始終堅稱未虐待嬰兒，社工評估父母可能照顧知能不足，訪查後將全案移送桃檢偵辦，檢方今年二月間偵結，依對幼童施以凌虐罪嫌起訴男嬰父母，但男嬰近日傷重死亡，檢方將調查死因，若確認與受虐有因果關係，將改以對幼童施以凌虐致死罪訴究。

