賓士男撞回收嬤停一下又輾斃 殺人罪送辦

88歲江婦在台中南屯區環中路三段旁推回收車，遭賓士車從後 方追撞、輾過，送醫急救不治。 （讀者提供）

2025/08/29 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯區環中路三段昨天發生死亡車禍，從事資源回收的八十八歲江姓老婦人，推著滿載紙箱的推車，於慢車道被駕駛賓士車的卅九歲陳姓男子撞上，送醫急救不治，陳男宣稱「看手機分心」，不知道撞到什麼，要把車停到路邊，又不小心輾過倒臥地上的老婦人，警方從路口監視畫面發現，陳男撞倒江婦後，繼續前行輾過江婦，初步認定有「殺人之不確定故意」客觀事實，依殺人罪嫌法辦。

台中市第四警分局表示，昨天上午七時許，陳男駕駛黑色賓士轎車，沿環中路三段慢車道（外側車道）往五權西路方向行駛，江婦在同方向同車道，推著滿載回收紙箱的推車往前步行時，被賓士車從後方追撞，陳男停頓後，未下車查看，又再往前慢速行駛，輾過倒地的江婦。

請繼續往下閱讀...

江婦身穿短褲倒地不起，下半身被車輪輾過而嚴重變形，頓時陷入昏迷，救護車馳抵時，江婦已經無生命跡象，送醫急救仍不治。

陳男酒測值為○，案發後一度呆立路旁看著江婦送醫，他辯稱在車內看手機分心，「不知道撞到什麼東西」，一時緊張，要把車停到路邊，才又不小心把人輾過去。

警方持續對陳男進行尿檢，檢驗是否有毒品反應，另有目擊者指稱，賓士車駕駛撞倒婦人後，一度下車查看，之後又上車繼續行駛而輾過死者，對此，警方調閱監視器，訪談目擊證人並檢視路口監視，發現陳男撞倒江婦後，並未下車，而是繼續往前輾過江婦，依殺人罪移送台中地檢署偵辦。

採尿追陳男是否毒駕

台中市交大第四分隊分隊長蘇于真說，肇事駕駛沒喝酒，肇事原因將進一步分析研判，至於他是否毒駕？需進一步等尿液化驗結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法