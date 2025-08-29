為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賓士男撞回收嬤停一下又輾斃 殺人罪送辦

    88歲江婦在台中南屯區環中路三段旁推回收車，遭賓士車從後 方追撞、輾過，送醫急救不治。 （讀者提供）

    88歲江婦在台中南屯區環中路三段旁推回收車，遭賓士車從後 方追撞、輾過，送醫急救不治。 （讀者提供）

    2025/08/29 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯區環中路三段昨天發生死亡車禍，從事資源回收的八十八歲江姓老婦人，推著滿載紙箱的推車，於慢車道被駕駛賓士車的卅九歲陳姓男子撞上，送醫急救不治，陳男宣稱「看手機分心」，不知道撞到什麼，要把車停到路邊，又不小心輾過倒臥地上的老婦人，警方從路口監視畫面發現，陳男撞倒江婦後，繼續前行輾過江婦，初步認定有「殺人之不確定故意」客觀事實，依殺人罪嫌法辦。

    台中市第四警分局表示，昨天上午七時許，陳男駕駛黑色賓士轎車，沿環中路三段慢車道（外側車道）往五權西路方向行駛，江婦在同方向同車道，推著滿載回收紙箱的推車往前步行時，被賓士車從後方追撞，陳男停頓後，未下車查看，又再往前慢速行駛，輾過倒地的江婦。

    江婦身穿短褲倒地不起，下半身被車輪輾過而嚴重變形，頓時陷入昏迷，救護車馳抵時，江婦已經無生命跡象，送醫急救仍不治。

    陳男酒測值為○，案發後一度呆立路旁看著江婦送醫，他辯稱在車內看手機分心，「不知道撞到什麼東西」，一時緊張，要把車停到路邊，才又不小心把人輾過去。

    警方持續對陳男進行尿檢，檢驗是否有毒品反應，另有目擊者指稱，賓士車駕駛撞倒婦人後，一度下車查看，之後又上車繼續行駛而輾過死者，對此，警方調閱監視器，訪談目擊證人並檢視路口監視，發現陳男撞倒江婦後，並未下車，而是繼續往前輾過江婦，依殺人罪移送台中地檢署偵辦。

    採尿追陳男是否毒駕

    台中市交大第四分隊分隊長蘇于真說，肇事駕駛沒喝酒，肇事原因將進一步分析研判，至於他是否毒駕？需進一步等尿液化驗結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播