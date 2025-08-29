通緝犯撞倒警 還輾腿／逆轉認定有殺警犯意改重判

二審認定卓男有殺警之意，依殺人 未遂判刑5年6月。 （警方提供）

〔記者張瑞楨／台中報導〕毒品通緝犯卓茂昌去年違規停車，兩名員警盤查時，卓男驅車撞倒邱姓員警，輾壓右腳踝導致骨折，台中地檢署依殺人未遂罪起訴，台中地方法院卻採信卓男「不小心撞到警察」辯詞，改依刑責輕很多的過失傷害等罪名判刑一年六月，檢方上訴二審，高等法院台中分院認為，卓男清楚看到邱員站在前方，撞倒邱員仍持續往前，有致人於死的間接故意，改依殺人未遂罪判刑五年六月。

判決書指出，卓男去年二月十七日清晨載女友買餐點，於台中市大里區違規停車，霧峰警分局范姓與邱姓員警盤查時，卓男先倒車想逃離現場未果，往左前方迴轉撞倒邱員，左前輪與左後輪輾壓右腳踝導致骨折、四肢挫擦傷，警方十四天後抓到他並查扣毒品一批，中檢依殺人未遂罪起訴。

台中地院一審時，卓男辯稱員警開槍，他驚嚇急於逃逸，不小心撞倒警察；法官則認為卓男如果有殺人之心，大可直接衝向員警，但他卻是先倒車，想逃離未果，又向左前方行駛而撞倒邱員，且卓男輾壓邱員過程僅約一秒，縱使他發現輾壓邱員，也無法立即急煞偏轉，不構成殺人未遂罪，改依過失傷害罪判刑十一月，妨害公務罪則判八月，應執行一年六月。

中檢上訴二審，邱員於高等法院台中分院審理時說，當時很恐懼，「我很怕因此殘廢，也害怕造成我生命危險」，至今仍有恐懼陰影；合議庭則認為，卓男先倒車，不是要迴避員警受傷或死亡，而是前面另有違停車輛，他要創造迴轉空間逃離現場，未果後再往左前方行駛，撞倒邱員時，輪胎摩擦地面發出尖銳聲，轎車仍繼續往前，左後輪又輾壓邱員。

二審強調，邱員倒地前站在轎車前方，用手按住轎車引擎蓋，卓男坐在車內，清楚看見邱員在前方，卻辯稱「沒注意、不小心」，且他明知用車撞擊輾壓他人，會造成嚴重傷亡，仍開車衝撞邱員，有容任邱員死亡結果發生的間接故意，考量卓男有犯罪紀錄，但已賠償廿五萬元和解，改依殺人未遂罪判處五年六月，可上訴。

