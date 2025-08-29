為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    美濃大峽谷 年初查獲 囂張業者不甩

    高雄市美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物，被挖出面積超過6公頃的「大峽谷」。（民眾提供）

    高雄市美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物，被挖出面積超過6公頃的「大峽谷」。（民眾提供）

    2025/08/29 05:30

    警嘆只能取締開罰 無法遏止不法

    〔記者黃佳琳、葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕高雄市美濃吉洋地區十多年前曾因農地盜採砂石造成「大峽谷」，部分農地迄今未回填，近日又傳出有不法集團在吉洋地區盜挖農地砂石，不法獲利逾三億元，檢警帶回十七人偵辦。轄區警方坦言，今年初就已經查報給市府經發局，但只有開罰，坐視不法集團持續盜挖，直嘆「手上沒武器」難以遏止破壞國土的犯罪行為。

    在地資深刑事幹員指出，吉洋地區十多年前曾因農地盜採砂石造成「大峽谷」，一直以來是重點巡查地點，過去高雄縣時代，只要發現未經許可盜採砂石，縣府聯合稽查小組除開罰送辦外，還會立即查扣怪手機具，讓業者無法再動工，鄰近的屏東縣也是採取類似的強力手段。

    資深幹員表示，縣市合併後，高市府對這塊偏遠領土「沒那麼重視」，不法集團死灰復燃「一點都不意外」，才會造成這次吉洋地區又被挖出面積超過六公頃、深達五、六樓的「大峽谷」。

    據透露，今年初轄區警方已接獲舉報，並陳報給高雄市府經發局，但只開出兩次共三百萬元罰款，機具仍持續作業，對於獲利「億來億去」的土方業者來說，根本不痛不癢。柯志恩、邱議瑩等藍綠立委於這個月分別前往勘查「大峽谷」，引起各界重視。

    議員促科技監測與AI預警

    民進黨高市議員黃彥毓今年上半年質詢時，質疑市府對非法採石的治理過於「被動」，要求導入科技監測與AI預警系統，並將法律責任追究至地主、承租人、機具與車隊。

    高雄市經發局表示，該案未經核准開挖，已函請地政局依區域計畫法於六月三日移送地檢署偵辦；市府已整合各單位的法令及行政作為，監控高風險區域動態，從重裁處違法行為人及地主，以遏止盜濫採土石。高市環保局強調，將要求行為人清除回填的事業廢棄物，待法院解除證據保全後，限期最多九十天清理改善。

