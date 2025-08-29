為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    律師︰舉證對婚姻貢獻 離婚可分較多剩餘財

    律師指出離婚夫妻若能舉證對婚姻生活貢獻，可爭取較多比例的 分配。（資料照）

    2025/08/29 05:30

    夫妻可選分別或共同制 未約定則為法定財產制

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕夫妻白頭偕老自然是好，若無奈走上離婚一途，雙方的財產分配也是一門重要課題。苗栗地檢署前主任檢察官、律師張文傑指出，結婚時，若夫妻有以書面契約訂立夫妻財產制者，離婚後依契約辦理；若無，依民法為法定財產制，夫或妻可請求剩餘財產差額的一半。若有爭執興訟，法官會就夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻、協力或有其他情事，致平均分配有失公平者，就會調整或免除其分配額。

    張文傑說，夫妻結婚時可書面約定「分別」或「共同」財產制。分別財產制最無爭議，無論婚前、婚後所得財產，「你的歸你的、我的歸我的」，離婚後兩不相欠。

    共同財產制是婚前、婚後所得財產，夫妻共享共有；離婚後，婚姻存續期間取得的財產分配也各半，即使其中一方「無事生產」，離婚後仍能分配一半財產，除非雙方訂約時另有但書約定。

    張文傑表示，未以契約訂立夫妻財產制者，適用法定財產制。離婚後現存的婚後財產，扣除婚姻期間的債務如有剩餘，雙方剩餘財產的差額應平均分配；若發生爭執興訟，法官會考慮夫妻之一方對婚姻生活無貢獻或協力、或有其他情事，致平均分配有失公平者，得調整或免除其分配額。

    因此當事人若能舉證提出自身對於婚姻生活的貢獻，可爭取較多比例的分配。

