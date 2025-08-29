為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    億元戶夫妻離婚 妻獨得9成家產／兒女一面倒挺老爸 奪回4395萬

    苗栗縣一家經營機械工廠的鍾姓男子離婚，妻獨得9成家產，兒女出庭一面倒挺老爸，奪回4395萬。（資料照）

    

    2025/08/29 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一家經營機械工廠的鍾姓男子離婚後，僅拿得一千八百多萬元財產，前妻則手握九千一百多萬元，鍾男認為財產分配不公，提起訴訟，但前妻指責是鍾男揮霍浪費，還有婚外情。苗栗地院開庭時，子女一面倒替爸爸說話，力陳都是父親在辛苦賺錢養家，媽媽卻誣指爸爸外遇，還不時毆打他們（子女），法官審酌後認定，鍾男應獲得兩人差額的六成才公平，判前妻應給付鍾男四千三百九十五萬餘元。

    鍾男主張，他與前妻未以契約訂立夫妻財產制，兩人離婚後法定財產關係已消滅，他依法行使夫妻剩餘財產分配請求權，向前妻請求五千八百九十一萬餘元及法定遲延利息，願供擔保為假執行。

    前妻答辯稱，鍾男工廠的土地，是她娘家土地，長年未支付租金，屬娘家對鍾男事業的實質資助；她自公司創立以來，即參與業務與財務，對公司經營有貢獻，並以理財能力與勤儉性格，促成雙方財產累積。

    前妻還稱，鍾男於公司有盈餘後，揮霍浪費購置高價車輛，並有婚外情，對她的付出毫無感念，甚至離間她與家人情感，使子女與她疏遠。對於錢事，前妻主張雙方財產主要是她理財與節儉所積累，應分配給她六成、鍾男四成。

    子女稱父辛苦賺錢 母誣指外遇還家暴

    不過兩人的子女到庭證述，家中財產都是爸爸辛苦工作賺來，從小到大看到父親努力為家庭付出，母親都沒有工作；父親因業務與客戶交際應酬，母親就認為父親去外面找女人，常為此爭吵；父親工作晚歸，母親會遷怒施暴孩子。兒女還當庭揭示，手臂遭母親毆打留下的陳年舊傷疤。鍾男的前妻否認子女指控，但無合理說明。

    法官︰鍾男應獲兩人差額6成才公平

    法官認為，對子女而言，雙親均屬骨肉至親，自無蓄意偏袒而設詞誣陷的可能，證述之情應堪採信；鍾男前妻指稱前夫揮霍無度、外遇成性、經常家暴、離間家人等情，未能舉證，故未採信。

    法官審酌雙方對於婚姻生活的貢獻，及前妻曾協助鍾男創業和經營公司，生兒育女有相當辛勞付出，惟之後無業在家，常對子女暴力毆打、誣指鍾男外遇而致婚姻破裂，認應由鍾男獲兩人差額的六成，方屬公平。

