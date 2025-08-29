美濃國有地挖成大峽谷 撈3億 水保區填廢棄物 聲押13人

高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物，被挖出面積6公頃、深20公尺「大峽谷」。（民眾提供）

2025/08/29 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市美濃區四處農地及國有地遭不法集團盜採砂石，形成面積六公頃、深二十公尺「大峽谷」，再回填營建廢棄物，且位於水源水質保護區，檢警連續兩天帶回十七人偵辦，初估不法獲利逾三億元，依違反廢棄物清理法等罪嫌聲押居中牽線的曹軍揚及地主、承租人等十三人，另四人以十萬元交保。

不法集團 買租農地盜採砂石

橋頭地檢署日前獲報美濃區成功段及新吉洋段多處農地及國有地，遭不法集團大範圍盜採砂石後，又回填營建廢棄物，檢察長張春暉指示主動分案調查，並會同環境部、高市府、警方等追查。

檢警現地會勘發現，被盜挖的土地深度二十公尺，面積達六公頃以上，除了四處農地外，還擴及鄰近的國有地，坑洞側面可見礫石層，底部已積水，不法集團再將大量營建廢棄物回填到坑洞內，部分回填物還帶有腐敗臭味。因該地位於水源水質保護區，已嚴重危害國土環保安全。

面積逾6公頃 危害國土安全

檢警調查，集團今年陸續購買及租用農地，透過曹軍揚居中引進廢棄物，雇用司機以怪手等大型機具，開挖農地盜採砂石，再以曳引車載運廢棄物。

檢警搜索查扣十五台大型開挖機具，帶回曹軍揚等十七人偵訊，查出集團不法所得逾三億元，包括盜採砂石後營利一．八億多元，回填營建混合物再賺取暴利一．三億多元。

檢警認定曹軍揚及周姓地主及承租人等十三人涉犯結夥三人以上竊盜、竊佔、非法提供土地回填堆置廢棄物及非法從事廢棄物清理等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

