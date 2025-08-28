綠能弊案延燒》泓德董座是張亞中女婿 曾捐款挺侯

泓德能源發聲明回應遭指涉入綠能案一事，並澄清對財務、業務無重大影響。（業者提供）

〔記者陳政宇、林欣漢、劉宛琳／台北報導〕前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設逾兩百萬元賄賂，北院昨裁定羈押禁見。民進黨指出，泓德能源董事長謝源一就是孫文學校總校長張亞中的女婿，旗下公司曾捐款支持新北市長侯友宜參選，國民黨惡意將司法案件與能源政策連結，但涉綠能弊案的藍營人士不勝枚舉，呼籲國民黨別雙重標準。

綠能弊案延燒，國民黨主席朱立倫在中常會表示，最近有關綠能的弊案一件又一件，看得出來民進黨的能源政策是完全錯誤的，尤其是光電在風災之後，展現出來對大環境的衝擊，再加上弊案連連，不斷補貼「綠友友」，整個能源政策近乎崩盤，這才是國家最大危機。

不過，民進黨發言人吳崢召開記者會強調，只要企圖透過能源政策謀取不當利益或破壞法規，民進黨百分之百支持司法究辦、勿枉勿縱；而國民黨才是屢屢捲入綠能弊案的一方，不應該雙重標準。

吳崢指出，國民黨民代拿泓德能源公司大做文章，意圖將民進黨與弊案相連。但事實上，謝源一就是張亞中的女婿，人脈與國民黨淵源甚深，旗下太登太陽能公司更曾在二○二二年新北市長選舉中，捐款支持侯友宜，顯見泓德與藍營關係密切。國民黨不僅刻意忽視，更藉此抹黑鬥爭，顯然是刻意轉移焦點。

吳崢指出，檢視近年綠能相關弊案，無論是雲林縣議會前議長沈宗隆涉貪判刑三年六個月、前立委廖國棟被起訴、立委鄭天財被調查中等案件，國民黨涉入貪污舞弊、充當白手套、收賄等情事屢見不鮮。

吳崢並強調，國民黨執政時期的前行政院副院長杜紫軍、國民黨副主席夏立言、中常委陳宗興，以及諸多馬政府時期的經濟部會首長，都紛紛在綠能產業擔任董事或獨董，證明國民黨人士才是重押綠能，從利用綠能產業營利到屢屢舞弊介入，盼國民黨停止傷害台灣能源政策。

