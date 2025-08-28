為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    綠能弊案延燒》鄭亦麟涉收賄2百萬 3人收押禁見

    綠能弊案！鄭亦麟（白衣短褲）、東煒創辦人父子收押禁見。被紫色背心擋住為綠色外套陳冠滔。（記者王藝菘攝）

    綠能弊案！鄭亦麟（白衣短褲）、東煒創辦人父子收押禁見。被紫色背心擋住為綠色外套陳冠滔。（記者王藝菘攝）

    2025/08/28 05:30

    〔記者張文川、吳昇儒、劉宛琳／台北報導〕經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設約兩百萬元賄賂，向台電施壓爭取饋電容量，檢調廿五日發動搜索、約談，台北地檢署訊後依不違背職務行收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌，向台北地院聲押禁見鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子等三人；法官跨夜開庭後，昨凌晨認定有勾串、滅證之虞，裁定三人皆羈押禁見。

    據指出，鄭亦麟在檢調搜索時，開門前將手機往大樓窗外丟，試圖滅證，檢調起初搜不到手機，後來在大樓外的路面撿到鄭的iPhone手機，鄭男還在搜索現場對辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」，檢方依此認為鄭有滅證事實、有勾串之虞，聲押禁見獲准。

    檢調查出，東煒建設陳健盛近年積極布局AI數據中心，為了取得最大的電力效能，透過時任綠推中心副執行長鄭亦麟向台電陳情，希望爭取高額饋電容量，台電曾婉拒其提案，經鄭數次遊說施壓，最終同意提高其饋電容量。

    檢調清查鄭亦麟家人的銀行帳戶，查出鄭的某位家人帳戶有近兩百萬元的可疑進帳，檢調約詢他協助查證，但對方卻避不見面，出境不歸；檢調另發現與鄭的薪資顯不相當的九百多萬元不明來源財產，據悉，鄭說是母親的贈與，但鄭母否認，說詞兜不攏。

    檢調獲報指出，鄭亦麟在綠能中心副執行長任內，涉利用親友當人頭帳戶以「顧問費」名義，收受東煒建設賄賂，並藉職權向台電施壓爭取饋電容量，廿五日搜索九名被告的廿二個處所，並傳喚五名證人，複訊後聲押禁見鄭亦麟等三人。北檢廿六日另諭令泓德能源總經理周仕昌、會計師鄭涵各一百萬元、八十萬元交保，限制出境、出海；鄭亦麟的父母各十萬元交保，已退休的台電前副總兼執行長許國隆、前副總蕭勝任請回。

    台電董事長曾文生昨對此表示，同仁有去作證，「施壓是一個形容詞」，他還不是非常確定，他（指鄭亦麟）是什麼樣的一個做法，就是一個蠻久以前的事情，讓司法機關來做比較清楚的調查，事實上會是比較好的過程。

    熱門推播