盜伐集團剖死神木 砍運銷贓一條龍

山友在海馬僕富士山目擊遭山老鼠砍伐的神木，經證實是台灣扁柏，神木樹幹下方被嚴重砍切。（南投地檢署提供）

2025/08/28 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕山友在南投仁愛鄉海馬僕富士山目擊山老鼠盜伐神木，檢警查出係由越籍逃逸移工組成的盜伐集團所為，這棵被害神木胸徑三．八公尺，樹高廿八公尺，位於海拔約三千三百公尺、人跡罕至的林班稜線，是該區域最大一的棵台灣扁柏，樹齡粗估至少百年以上，檢警辦人員感嘆，神木被盜伐集團鋸切、殘忍「開膛破肚」後，已無法繼續生長，最終必死無疑。

南投檢警調查也發現，阮姓越籍逃逸移工為首的盜伐集團，早在去年三月就進入仁愛山區的林班地盜伐，包括砍伐手、載運手都是自己人，且採人贓分離的載運方式，降低被查獲的風險。

擔任載運手的越籍逃逸移工，有的騎機車，有的開車，用多部機車將砍伐手及貴重木分別載運下山，再集中送到鹿谷鄉租屋處切塊後，以機車或轎車化整為零載到鹿谷鄉山區藏放。

台籍吳姓男子等人與阮男接洽，談妥價格數量後，即搭小黃到指定地點，由盜伐集團的載運手用機車載吳男等人至木塊藏放地點看貨後完成交易，再協助將木塊載運下山。

依據森林保護法規定，盜伐案件一旦人贓俱獲，由警方移送地檢署偵辦後，就發給舉發人五萬元獎金，起訴後再按查獲贓物市值十％發給獎金，這位山友可獲五萬元舉發獎金，因該案已起訴，林保署將計算台灣扁柏砍切木塊的市值，再決定發多少獎金。

舉發盜伐 獎金最高五百萬

儘管林務單位提供優渥舉發獎金，最高可達五百萬元，且森林法修法後，盜伐最高可判處十年半有期徒刑、併科最高二千萬元以下的罰金，近幾年林保署也已加強林班地巡守，並在重要的林道裝設監視系統加強監看，盜伐案依然不斷發生。

對此，即有警方人員感慨指出，台灣山林廣闊、盜伐獲利可觀，加上越籍逃逸移工身分辨識困難，一條龍式盜伐銷贓手法分工精細且懂得規避查緝，防不勝防，確實難以有效杜絕。

