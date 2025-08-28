報廢藥品偽裝水肥 偷排景美溪 起訴21 人

萬芳環保公司涉嫌將廢液排放到景美溪上游。 （記者余瑞仁翻攝）

2025/08/28

黑心環保公司勾結北市環保局稽查員

〔記者余瑞仁、劉慶侯／綜合報導〕桃園地檢署去年破獲六和化工以廠房筏基掩埋上千公噸廢棄物案，檢方擴大追查時赫然發現，六和化工旗下食品子公司委託的萬芳環保科技公司，涉勾結台北市政府環保局廢棄物處理管理科稽查員楊姓叔姪，多次提供攔查水肥車勤務表，包庇讓食品廠廢液排至景美溪，將兩名涉案稽查人員、環保公司負責人成姓女子與其兒子、食品公司張姓協理等廿一人分依貪污治罪條例、廢棄物清理法等罪嫌追加起訴，建請法官從重量刑。

桃檢指揮廉政署、保七總隊等單位及聯合環境部、桃園市環保局人員，查出六和旗下子食品公司委託萬芳環保科技公司，以非法清運、貯存、處理報廢之食品及藥品等廢棄物形成產業鏈，台北市環保局稽查員楊姓叔姪則涉嫌包庇。

檢警破獲環保黑心鏈

起訴指出，該食品子公司二○二二年至二○二四年委託不具合法處理資格的環保公司清運報廢食品，環保公司除在新北市深坑區設立非法場地，向不知情的食品、藥廠客戶收取報廢食品及藥品，並拆包、混水、倒桶，偽裝成「水肥」送進污水廠，甚至直接偷排景美溪；成女不僅偽造污水廠、焚化爐文件欺騙客戶，還與葉姓貨運公司負責人合作，派車輛運送廢棄物。

稽查員叔姪涉收賄圖利

另外，成女與其子於二○一八年至二○二四年間，長期贈送楊姓叔姪須報廢或堪用的洗衣精、洗衣膠囊、洗碗精、牙膏等物、以及價值二九○○元的飲水機，二人因此多次洩漏攔查水肥車的查勤時間，放任環保公司非法處理事業廢棄物，檢察官認為楊姓叔姪收受有價物已構成收賄對價，依涉犯圖利罪偵辦。

檢調今年二月分赴雙北、桃園等地搜索稽查，查扣環保公司與成女帳戶的二五三七萬餘元等物，訊後聲押禁見楊姓叔姪、成女與其兒子等四人獲准，其餘被告以卅萬元至五萬元不等金額交保，偵結後一併起訴。

