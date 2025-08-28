偷拍863女網售 「攝狼」重判16年

檢警破獲社團「OAT」上傳交流女子如廁等偷拍影片，共800多名女子受害。（示意圖）

2025/08/28 05:30

受害人遍及全台 包括20少女

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦Telegram（TG）的「OAT」等社團，販售女性如廁等性影像案，查獲主嫌黃冠勳、廖家義與補教老師陳勻浩等人，在小吃店、桌遊店或補習班廁所內，偷拍女性如廁影片，再於社團販售或交流，得款七十三萬餘元，共計八六三名女性受害，包含未成年女孩廿人，其中，陳勻浩已於今年五月判刑十二年，台中地方法院昨天進一步依觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」等罪名，判處黃男十五年、廖男十六年徒刑。

台中地檢署檢察官陳祥薇指揮警方，偵辦社團「OAT」販售性影像案，今年七月間搜索並聲押黃、廖二人獲准，又查獲張姓與李姓等共犯，這個偷拍集團從二○二○年起，在小吃店、桌遊店、公園的廁所，暗藏針孔攝影機偷拍女性如廁畫面，剪輯成「阿銀」、「藝術家」、「小勃」等系列影片，供會員購買或交流觀賞，受害人遍及全台。

其中，南投縣卅二歲的黃男從二○二○年起，在肉圓店、牛肉麵店等小吃店廁所內，於抹布等物品中，暗藏攝影機偷拍女子如廁畫面，到去年被查獲為止，共計二三六名女子受害，包括十六名少女或女童；廿五歲廖男則是從二○二二年起，在新北市某公園的女廁偷拍，他還在網路蒐集性影像，共四一九名女子受害，當中四人未成年，中檢今年七月聲押二人獲准，起訴後各五十萬元交保。

至於其他共犯部分，廿四歲張男從二○二二年起，於台中市某桌遊店廁所內，偷拍一百名成年女子如廁影片；廿五歲李男則是透過交換等管道，取得七十七部偷拍影片，八六三名被害人遍佈全台（包含補教老師一案），其中廿人未成年，檢方統計不法利益為七十三萬餘元。

台中地方法院昨天依觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」、妨害秘密等罪名，判處黃男十五年、廖男十六年徒刑，張男與李男各六年四月、二年四月徒刑，不法所得沒收，可上訴。

