    黑幫會計師 詐7.8億 婦天天匯千萬痛失2億

    四海幫海鐵堂幹部王力行，年初遭逮收押。 （資料照）

    四海幫海鐵堂幹部王力行，年初遭逮收押。 （資料照）

    2025/08/28 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕被稱為「神鬼會計師」的四海幫海鐵堂幹部王力行，涉成立人頭公司助詐騙集團洗錢，年初遭逮收押，刑事警察局偵七大隊第三隊追查又發現，王男另以收購公司帳戶方式，協助柬埔寨詐團洗錢及提領贓款，犯案半年詐走六十四位民眾七點八億元，其中一名七十歲台商妻子退休後專做投資理財，共被騙走逾二億元；檢警展開多波搜索後，至上月底再逮捕廿三名詐團成員，除王男已被羈押，劉姓集團核心分子等三人也被收押偵辦。

    64人受害 刑局再逮23騙徒

    警方調查，五十七歲王男曾從事會計相關工作，具有一定程序的專業，但無執照，對外自稱會計師，過去經常出席政商名流聚會，佯稱與銀行關係良好，可協助增貸詐騙不少人，被封為「神鬼會計師」。今年初，檢警查出他成立人頭公司協助詐團洗錢，將他查獲到案，王被羈押禁見。

    警方偵辦其他詐欺案件時，查出王男還主導另一個不法組織，他專在網路工商登記網頁查詢小資本額公司行號，鎖定「停業」但未撤銷公司行號登記的對象，以每個公司帳戶卅萬元至五十萬元價格收購，共收購十二家公司的廿四個帳戶，將這些公司帳戶提供給詐團洗錢，還派出旗下車手團成員赴銀行臨櫃提領贓款。

    收購12公司24帳戶助詐團洗錢

    該詐團從去年六月至今年一月間，共詐騙六十四位民眾七點八億元，一名住在新北市的七旬婦人，也被此一假投資詐團以投資股票、穩賺不賠話術引誘，短短數月間持續匯款，甚至曾一連數日每天匯出一千萬元，最後被騙走逾二億元；警方分析帳戶查知該婦受害，透過刑事局「詐欺防制諮詢小組」聯繫上婦人的兒子，兒才知母親被詐而緊急止損。

    警方從今年五月至上月底發動四波查緝行動，逮捕鄭姓水房主持、車手頭、車手等廿三人，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪移送台北地檢署偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

