性侵5女 神棍現世報 尿毒纏身再判10年

台中地方法院認定劉正清觸犯四十八次強制性交罪，判刑十年。（資料照）

2025/08/27 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市六十五歲男子劉正清，宣稱自己擁有「他心通法」的「無上之主」，向五名罹患癌症等變故的女信徒，瞎掰必須與他發生性行為，才能「斷除因果厄運」，近十五年來，五女與劉男在佛堂等處共發生五十八次性行為，人生運勢卻反而更差，他案發羈押後尿毒症、腎衰竭纏身，台中地方法院認定他觸犯四十八次強制性交罪，昨天判處十年徒刑。

瞎掰發生性行為才能解厄

中檢起訴指出，劉男於二００九年接手過世母親成立的佛堂，他宣稱其母升天為「無量金菩薩」，他則是「無上之主」，擁有「他心通法」神力，受害的五名女信徒，分別因罹患癌症、感情生變、丈夫外遇、諸事不順、情感與工作受挫，向劉男求助。

劉男舌燦蓮花說，他已用神力擋住女信徒的因果，必須要與他發生性行為，才能斷除因果厄運，「我不是邪魔歪教，和妳性行為，是在幫忙妳」，還要被害人寫「性愛同意書」。

劉男為求女信徒獻身，還宣稱不與他發生性關係，因果厄運會很嚴重，他對罹癌女信徒說，「無量金菩薩」告訴他，丈夫近年會死；又對想挽回男友的女信徒，瞎掰「妳紅顏薄命，會當酒家女，四十歲會死」，對丈夫外遇的女信徒恐嚇，「會離婚，會被他人強暴，被男人騙錢」，又對情感與失業受挫的女信徒，瞎扯「會當酒家女，一輩子沒有感情」。

感情與運勢不見翻轉向上

五女畏懼而簽署「性愛同意書」，於佛堂等處與劉男發生共五十八次性行為，但婚姻、情感與運勢卻不見翻轉向上，中檢去年十一月聲押劉男獲准，他這段期間尿毒症、腎衰竭等慢性病纏身，甚至需要洗腎，台中地院認定他觸犯強制性交罪共四十八罪，判處徒刑十年，其餘無罪，可上訴。

