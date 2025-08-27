虐死2歲兒二審判18年 狠父仍在押

謝女、陳男與兩名小孩共同居住的飯店套房，環境雜亂不堪。（民眾提供）

2025/08/27 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南一名兩歲餘的謝姓男童遭到父親陳平（收押中）多次凌虐傷害，陳男甚至拿水管插謝童肛門灌水；謝姓母親也有傷童犯行。二○二三年十月謝童傷重被父母送醫急救不治，因身上許多傷勢，腹部遭重擊肝損傷、胃破裂，醫院懷疑遭凌虐致死，檢警追查出父母涉案，昨天二審仍判陳平十八年徒刑。

案發後，檢警查出陳平是對謝童的主要凌虐者，台南地院國民法官庭判他十八年徒刑；陳平對量刑上訴，昨天高等法院台南分院審認一審量刑妥適、駁回其上訴，維持一審刑度。謝童的母親謝女也有傷害犯行，一、二審都判謝女兩年徒刑並已確定，謝女目前在服刑中。

判決指出，二○二一年七月出生的謝童，曾於二○二二年間疑遭虐待，被台南市府家暴防治中心安置到二○二三年七月下旬，之後謝童回到原生家庭、與生父陳平及生母謝女（兩人是同居男女朋友關係）一起住在平價飯店。

謝女因認為兒子不服管教，從二○二三年七月到十月曾用綿繩綁兒子雙手四次、打兩次耳光；有吸毒惡習的陳平也覺得兒子不服管教，長期凌虐謝童，除了綁謝童手腕，陳男甚至拿水管插入兒子肛門灌水至少兩次、抓捏兒子生殖器、抓謝童伸到窗口威脅要丟下一樓、手打後腦勺、以熱熔膠條打手腳等，造成謝童全身多處傷勢。

二○二三年十月十八日謝女外出工作時，陳男涉重擊謝童腹部，造成肝損傷、胃破裂，胃內容物流出五百毫升到腹腔造成腹膜炎引發敗血性休克，同日晚間八時許，謝女與陳男察覺兒子沒有反應，急送醫搶救仍告不治。

