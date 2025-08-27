為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    黃文烈詐貸二審判刑破紀錄 繼續收押

    前生技股王康友-KY董座黃文烈遭判刑卅年，從二○二三年五月收押至今，定讞前恐不會交保。（資料照）

    2025/08/27 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕前生技股王康友-KY董座黃文烈涉證券詐欺等犯行，昨被高等法院重判有期徒刑上限的卅年重刑，比淘空幸福人壽判刑廿七年定讞的鄧文聰還重，已創下司法紀錄；高院還罕見命他併科罰金五億元，若以易服勞役三年計算，黃易服勞役一天代價相當於四十五萬多元，有法官稱他為「鑽石受刑人」，令人咶舌。

    黃文烈遭判刑卅年，且併科罰金五億元，在詐貸、淘空的經濟罪犯中，刑責之重，可說是絕無僅有。

    不具名的資深法官指出，受刑人面臨高額的併科罰金刑，通常會選擇易服勞役的方式折抵高額罰金。以黃文烈的案例來說，併科罰金五億元而以易服勞役三年計算，其易服勞役一天相當於新台幣四十五萬多元，相當於社會新鮮人一年的薪水，說黃文烈是不折不扣的「鑽石受刑人」並不為過。

    有逃亡紀錄 定讞前恐不會交保

    法界也表示，黃文烈在案發後曾潛逃遭解送回國，有逃亡紀錄，從二○二三年五月即羈押至今，加上被高院重判卅年徒刑，很可能直到判刑定讞都不可能獲得交保。

    不過，以現年六十四歲的黃文烈來說，若將來最高法院判刑卅年定讞，通常至少需服刑一半以上才有資格申請假釋，且性侵、貪污犯或重大經濟罪犯不大可能第一次就獲准假釋，保守估計，屆時黃文烈將逾八十歲，若易服勞役，將是一件辛苦的差事。

    法界指出，黃文烈服刑完畢，若併科罰金五億元獲准易服勞役折抵，通常會考量其專長，尤其屆時黃可能年事已高，不大可能讓黃從事需要靠勞力才能完成的「勞力活」。

