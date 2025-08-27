為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    金財滿八號 上回走私動物這回走私人

    宜蘭頭城金財滿8號偷渡越南客遭檢方起訴，經查2023年也曾走私動植物遭關務署裁罰。（海巡署提供）

    2025/08/27 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城大溪籍漁船「金財滿八號」，偷渡廿四名越南客遭檢方起訴。經查，「金」船曾於二○二三年走私小丑魚、角蛙等活體動植物，在頭城烏石漁港被海巡署北部分署第一岸巡隊成功攔阻，函送漁業署及財政部關務署基隆關後，遭裁處五萬多元罰鍰。

    「金財滿八號」不僅違法載運偷渡客，二○二三年七月三日也曾走私動植物遭裁罰，當時船長羅文君駕船自烏石漁港出海，安檢所安檢人員執行安檢勤務，發現船上有大量保麗龍箱，裡面竟裝載活體動植物，羅因無法提供相關核准載運公文被送辦。

    安檢人員當時分別在甲板、走道及船艙內共查獲小丑魚三箱共一二七尾、珊瑚貝藻十三箱計一九四顆、角蛙一箱多達四二六隻、蚌類一箱十五顆、熱帶魚類四箱六十隻，以及漁貨鮸魚十一箱十九尾，並被第一岸巡隊函送漁業署及財政部關務署基隆關裁處。

    經關務署裁決，船長羅文君故意以船舶私運貨物出口，依海關緝私條例處走私貨物貨價○．七五倍罰鍰，合計五萬七一二六元，並沒入貨物價額七萬六一六九元。

