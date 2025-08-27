不加價千萬就推落海／人蛇恐嚇24越南偷渡犯

海巡署確認偷渡客身分。（海巡署提供）

2025/08/27 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕海巡署偵防分署宜蘭查緝隊今年四月在澎湖七美島海域，查獲宜蘭縣頭城大溪籍漁船「金財滿八號」偷渡二十四名越南人入境，除每人收取二十五萬元，人蛇集團還坐地起價，恐嚇偷渡客要額外再付十五萬元，否則就推他們下海。全案經宜蘭地檢署偵結起訴，主嫌李家豪、李家銘兄弟、船長羅文君，與越南籍仲介阮文成等四人，分別被求處四至七年不等徒刑。

茫茫大海 求助無門

起訴書指出，李姓兄弟、羅姓船長、兩名越籍阮姓仲介（一人通緝在逃），五人合組人蛇集團，今年四月間，由兩名仲介在越南招攬無法合法入境，卻想來台工作的男性廿人、女性四人，每人收取二十五萬元後，由李姓兄弟及羅姓船長安排「金財滿八號」漁船前往越南接駁，並在公海以小型漁船分批轉運，企圖躲避查緝。

請繼續往下閱讀...

連絡親友 湊近千萬

接駁過程中，李姓兄弟趁二十四名偷渡客孤立無援、求助無門，額外勒索每人須再支付十五萬元，並恐嚇若不付款將推入海中，大家只能連絡親友付款，每人共付出四十萬元代價，不法所得達九百六十萬元。

宜蘭查緝隊接獲情資，四月二十五日查獲李男等人偷渡犯行，查扣漁船一艘、手機五支、衛星電話二支等證物，並將全案移送宜蘭地檢署偵辦。

檢察官痛批以李姓兄弟為首的人蛇集團，對偷渡客多重剝削，甚至罔顧人命，以推入大海中威脅弱勢，行徑惡劣，依違反入出國及移民法、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴，並建請法院對李姓兄弟分處七年及五年徒刑，對羅姓船長及阮男各處四年徒刑，並聲請沒收不法所得。

逮４人 主嫌求刑7年

檢方針對二十四名越籍偷渡人士聲請簡易判決處刑，其中三人因另案已先行遣返，其餘仍在宜蘭收容所。這起案件是繼二○一七年宜蘭地檢署起訴「穩順滿六六號」漁船，在三貂角載運四十名越籍偷渡客後，近年最大宗船隻偷渡人口販運案。

海巡署將越籍偷渡客帶回宜蘭收容所偵辦。（海巡署提供）

海巡署登上金財滿8號查緝偷渡客，將24名越籍偷渡客帶回宜蘭收容所偵辦。 （海巡署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法