為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不加價千萬就推落海／人蛇恐嚇24越南偷渡犯

    海巡署確認偷渡客身分。（海巡署提供）

    海巡署確認偷渡客身分。（海巡署提供）

    2025/08/27 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕海巡署偵防分署宜蘭查緝隊今年四月在澎湖七美島海域，查獲宜蘭縣頭城大溪籍漁船「金財滿八號」偷渡二十四名越南人入境，除每人收取二十五萬元，人蛇集團還坐地起價，恐嚇偷渡客要額外再付十五萬元，否則就推他們下海。全案經宜蘭地檢署偵結起訴，主嫌李家豪、李家銘兄弟、船長羅文君，與越南籍仲介阮文成等四人，分別被求處四至七年不等徒刑。

    茫茫大海 求助無門

    起訴書指出，李姓兄弟、羅姓船長、兩名越籍阮姓仲介（一人通緝在逃），五人合組人蛇集團，今年四月間，由兩名仲介在越南招攬無法合法入境，卻想來台工作的男性廿人、女性四人，每人收取二十五萬元後，由李姓兄弟及羅姓船長安排「金財滿八號」漁船前往越南接駁，並在公海以小型漁船分批轉運，企圖躲避查緝。

    連絡親友 湊近千萬

    接駁過程中，李姓兄弟趁二十四名偷渡客孤立無援、求助無門，額外勒索每人須再支付十五萬元，並恐嚇若不付款將推入海中，大家只能連絡親友付款，每人共付出四十萬元代價，不法所得達九百六十萬元。

    宜蘭查緝隊接獲情資，四月二十五日查獲李男等人偷渡犯行，查扣漁船一艘、手機五支、衛星電話二支等證物，並將全案移送宜蘭地檢署偵辦。

    檢察官痛批以李姓兄弟為首的人蛇集團，對偷渡客多重剝削，甚至罔顧人命，以推入大海中威脅弱勢，行徑惡劣，依違反入出國及移民法、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴，並建請法院對李姓兄弟分處七年及五年徒刑，對羅姓船長及阮男各處四年徒刑，並聲請沒收不法所得。

    逮４人 主嫌求刑7年

    檢方針對二十四名越籍偷渡人士聲請簡易判決處刑，其中三人因另案已先行遣返，其餘仍在宜蘭收容所。這起案件是繼二○一七年宜蘭地檢署起訴「穩順滿六六號」漁船，在三貂角載運四十名越籍偷渡客後，近年最大宗船隻偷渡人口販運案。

    海巡署將越籍偷渡客帶回宜蘭收容所偵辦。（海巡署提供）

    海巡署將越籍偷渡客帶回宜蘭收容所偵辦。（海巡署提供）

    海巡署登上金財滿8號查緝偷渡客，將24名越籍偷渡客帶回宜蘭收容所偵辦。 （海巡署提供）

    海巡署登上金財滿8號查緝偷渡客，將24名越籍偷渡客帶回宜蘭收容所偵辦。 （海巡署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播