    自由日日shoot》屏東也有綠電蟑螂／村長撂社區幹部 恐嚇光電業者

    林、梁、李及吳等人，多次前往案場滋擾甚至恐嚇敲詐。（屏東地檢署提供）

    2025/08/27 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東地檢署偵辦屏東縣首宗綠能蟑螂案，無黨籍萬巒鄉成德村長林榮慶夥同社區發展協會理事長吳達發等人至鄉內光電案場恐嚇業者，企圖索討「回饋金」三百萬元，導致工程延宕近一年，造成業者損失上千萬元，檢察官認為林榮慶惡性重大，昨依貪污治罪條例藉勢、藉端勒索財物未遂等罪嫌提起公訴，並建請法官從重量刑六年以上。

    萬巒成德村長林榮慶起訴

    屏檢「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」今年初獲報，指境內某光電施工場址遭民代恐嚇滋事並勒索財物，隨即成立專案小組蒐證，於七月間指揮廉、調、警等單位前往林榮慶住處及辦公室搜索，扣得通訊記錄及會議錄音等相關證據。

    檢察官約談犯罪嫌疑人四人、證人五人後，諭知林榮慶及吳達發以十萬元交保，林榮慶的梁姓妻子及成德社區發展協會李姓前總幹事各以五萬元交保。

    檢方指出，該綠能公司為建置太陽能發電系統，合法承租用地並取得縣府建照，原預定今年六月完工，林榮慶明卻假藉施工影響居民交通、噪音擾民、未向村民召開說明會、爭取「回饋金」等為由，夥同梁女、吳男及李男於一月至三月間，多次至案場滋擾，並揚言動員抗爭、破壞機具等。

    檢方表示，綠能業者擔心工程延宕、機具被破壞及施工人員安全，多次協商後，將金額從三百萬元降至一百五十萬元，但工程延宕已造成一千兩百萬餘元損失，所幸專案小組及時查緝才未交付，主導本案的林榮慶，惡性重大，犯後否認犯行且飾詞狡辯，建請法官從重量刑六年以上，其餘共犯則求處三年半至一年半不等刑度。

    林榮慶強調，該公司偷襲動工，加上施工噪音擾民，他代表村民到場了解，卻被業者刻意錄音錄影，然後斷章取義提供給檢調，把他形容成藉勢藉端的地頭蛇，非常冤枉。

