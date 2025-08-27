為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日shoot》利益龐大引地方覬覦 綠能業者處處卡關

    綠能業者坦言多數人士相中綠電利益龐大，假抗爭真勒索，無奈中央、地方政府不斷表明要溝通，只能放業者自力更生，建議應有強硬態度，讓其順利施作。（資料照）

    綠能業者坦言多數人士相中綠電利益龐大，假抗爭真勒索，無奈中央、地方政府不斷表明要溝通，只能放業者自力更生，建議應有強硬態度，讓其順利施作。（資料照）

    2025/08/27 05:30

    〔記者李文德、鄭旭凱／雲林報導〕繼國民黨籍前雲林縣議會議長沈宗隆及議員王又民向達德能源公司收賄，前天各被判處有期徒刑三年半及九年半。前麥寮鄉長蔡長昆同樣藉職務之便向達德集團的創維公司索賄三百廿萬元遭雲林地方法院判刑五年半；綠能業者坦言，不少地方人士認為綠電利益龐大，藉機索賄、勒索，已成為台灣發展綠電的阻礙。

    無奈中央、地方政府只表明要業者加強溝通，讓業者自力更生，業者就是待宰肥羊，除拿錢溝通，難道還能用三寸不爛之舌達成目的？建議政府應有更強硬態度，才能讓綠能順利發展。

    綠能發電是我國重要能源政策，但因其龐大利益，竟引來地方人士、民代、行政首長覬覦，綠能弊案在全國各地如「遍地開花」接續爆開，以雲林縣為例，目前已有四名民代、五名鄉長因涉綠電弊案導致官司纏身。

    綠能業者表示，雖部分人士訴求回饋於地方訴求合理，幫民眾謀取福利，但也有部分人士憑藉民眾對綠電一知半解，以不真實的綠電迷思煽動情緒，並發動抗爭形成輿論，導致綠能政策執行困難重重。

    業者認為，綠能案場設置前召開地方說明會，各界意見「大鳴大放」沒有問題，不過等到廠商取得相關許可，卻又受其他勢力阻撓，政府機關只會要業者加強溝通，其實就是讓業者自生自滅，此時更應該要有公權力介入，才能讓國家政策順利推動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播