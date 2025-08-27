自由日日shoot》假抗爭真勒索 雲林再爆綠電案 麥寮前鄉長 判5年半

無黨籍雲林縣前麥寮鄉長蔡長昆坦承犯行並繳回全部犯罪所得。一審被判刑五年半，褫奪公權四年。（資料照）

2025/08/27 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕無黨籍雲林縣前麥寮鄉長蔡長昆，五年前利用職務向離岸風電廠商達德集團勒索三百二十萬元，去年八月被雲林地檢署依貪污治罪條例起訴，蔡在偵審期間坦承犯行並繳回全部犯罪所得。雲林地方法院一審判決處五年六個月有期徒刑，褫奪公權四年，全案可上訴。

發動鄉民抗爭要回饋金

判決指出，時任麥寮鄉長的蔡長昆，知道德國達德集團的創維公司將在鄉內開發陸域風電，認為風力發電工程利益龐大，為謀取私利，利用鄉長職務發文責令創維公司停工，或以鄉長角色，以替鄉民爭取回饋金、賠償金而發動抗爭；蔡的友人、白手套陳英南則居中展示他與蔡長昆關係，表明能左右蔡的決定，進而勒索達德集團要給「定作管路工程」利益，但因陳不符承包條件而未取得承攬工程。

停工一個月 損失逾4千萬

判決文指出，達德能源公司前董事長王雲怡擔心，如停工一個月成本損害將超過四千三百萬元，因而透過雲林縣前議長沈宗隆邀蔡長昆見面解決問題，蔡要求在麥寮鄉即將設置的八支風機，以一支四十萬元計價共三百二十萬元，雙方達成協議後並交付款項。

雲林地方法院表示，蔡長昆身為鄉長卻藉勢藉端勒索財物，非常不應該，但其在偵審時坦承犯行並繳回犯罪所得，另陳英南亦坦承犯行，因此蔡長昆以藉勢藉端勒索財物罪處五年六月有期徒刑，褫奪公權四年；陳英南犯恐嚇得利未遂罪，處四個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑兩年，更應在判決確定十個月內提供四十小時勞務並向公庫支付五十萬元。

蔡長昆表示，他認為刑度太重，當初也是受人所託處理，至於是否會上訴則由律師處理中。

